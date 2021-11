The Amazing Keystone Big Band, Alice au pays de Noël

L’Amazing Keystone Big Band fait swinguer Noël avec deux parutions : “Christmas Celebration” et “Alice au pays des merveilles”.

Au sommaire aujourd'hui

L'Amazing Keystone Big Band à la Une

Les 17 cadors qui piaffent derrière les pupitres de cette turbulente machine à jazz ne se contentent pas de faire allégeance, avec classe, à Count Basie, Duke Ellington ou Thad Jones. Ils considèrent surtout que cet orchestre d’amis triés sur le volet leur permet d’expérimenter des idées neuves, tout en revisitant les perles d’un répertoire insubmersible.

Jazz Agenda article Jazz Agenda (semaine du 22 au 28 novembre 2021)

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Christophe Marguet Happy Hours, Marc Copland samedi 27 novembre à 19h30 au Studio 104 de la Maison de la Radio & de la Musique à Paris (75) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

à gagner pour le concert de samedi 27 novembre à 19h30 au Studio 104 de la Maison de la Radio & de la Musique à . Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails. 3 invitations pour 2 à gagner Das Kapital mardi 30 novembre à 20h au Carré Magique à Lannion (22). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Jerry Fielding - The Complete Trend Recordings

A l’approche des fêtes de fin d’année, qui n’a pas eu envie d’aller patiner sur le lac gelé de Central Park, de déambuler ensuite dans les rues enneigées de Manhattan, guidé par le son des chorales aux portes de chaque foyer ?

Dans la tradition des albums de Noël, le Keystone Big Band a sorti de sa hotte les plus beaux et célèbres Christmas Songs.

Accompagné par les voix de Célia Kameni et Pablo Campos, "Christmas Celebration” fera swinguer vos petits souliers - avant de les mettre au pied du sapin !

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Prolifiques, érudits et créatifs, les dix-sept acolytes du groupe ne se sont pas quittés depuis le Conservatoire, ils forment une vraie famille. Leur complicité se traduit par une formidable énergie qui sublime ces mélodies incontournables. S’inscrivant dans la lignée des grandes formations swing des années trente-quarante, ils n’en incarnent pas moins la nouvelle génération du jazz : en 2018 ils étaient consacrés “Groupe de l’année” aux Victoires du Jazz.

Alice au pays des merveilles

La plus célèbre héroïne de la littérature anglaise incarnée par la voix de Virginie Efira, raconte sa propre histoire au rythme du jazz du Amazing Keystone Big Band.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. Accepter Paramétrer les cookies

Plongez avec Alice dans l'univers enchanteur, éblouissant de couleurs et de lumière créé par Jérôme Pélissier. Une adaptation originale et succulente de Sandra Nelson et une composition musicale entièrement originale.

Où écouter l’Amazing Keystone Big Band