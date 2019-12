Terri Lyne Carrington, la musique comme science sociale

Au sommaire aujourd'hui

Terri Lyne Carrington à la Une

Mue par les soubresauts d’un paysage social et politique en constante évolution,Terri Lyne Carrington, percussionniste, productrice, militante et éducatrice, prend à bras-le-corps une multitude de thèmes en matière de justice sociale sur ce disque.

Captivant, le premier double album du groupe Social Science de Terri Lyne Carrington. ”Waiting Game”, assume d’emblée l’héritage d’une musique militante et politiquement engagée et figure parmi les projets les plus ambitieux et les plus inventifs de la batteuse, compositrice et leader, par le point de vue inclusif et bienveillant qu’elle adopte sur les liens profonds communs aux êtres humains. Elle y mêle jazz, R&B, musique classique, rock indé, libre improvisation, hip-hop et musique contemporaine, avec la force de la conviction comme ciment. (extrait du communiqué de presse)

Social Science se compose de :

Terri Lyne Carrington (batterie, percussions, voix)

Aaron Parks (piano, claviers)

Matthew Stevens (guitares)

Morgan Guerin (saxophone, basse, EWI)

Debo Ray (voix)

Kassa Overall (MC, DJ)

Autres artistes invités sur l’album : Malcolm-Jamal Warner, Rapsody, Maimouna Youssef, Esperanza Spalding, Meshell Ndegeocello