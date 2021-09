Terence Blanchard, l'hommage à Wayne Shorter

Le trompettiste Terence Blanchard rend hommage au légendaire compositeur et saxophoniste Wayne Shorter avec “Absence” qui paraît chez Blue Note / Universal.

"Je voulais lui rendre hommage pour lui faire savoir combien il a compté pour moi", déclare Terence Blanchard. "Quand on regarde ma propre écriture, on peut voir à quel point j'ai appris de Wayne. Il maîtrisait l’écriture de compositions partant d'une mélodie simple, puis la juxtaposant à des harmonies étrangères pour les faire vivre sous un autre jour. C'est ce qui fait la beauté de son style si particulier. Cet album parle de la composition - pas seulement de ses œuvres, mais aussi de l'écriture de notre propre musique pour voir à quel point il nous a influencés."

Sur “Absence”, Terence Blanchard est accompagné du E-Collectif, composé du pianiste Fabian Almazan, du guitariste Charles Altura, du bassiste David Ginyard et du batteur Oscar Seaton, augmenté du Turtle Island Quartet dirigé par le violoniste et directeur artistique David Balakirshnan, avec Gabe Terracciano au violon, Benjamin von Gutzeit à l'alto et Malcom Parson au violoncelle, l'album présente des morceaux écrits par Wayne Shorter ainsi que des compositions originales de Terence Blanchard et des membres de son groupe. La pièce Fall de Wayne Shorter est apparue pour la première fois sur l'album “Nefertiti” du quintet de Miles Davis, enregistré en 1967.

La sortie d'”Absence” arrive à un moment particulièrement prolifique pour Terence Blanchard dont l'opéra “Fire Shut Up In My Bones” ouvrira la saison 2021-22 du Metropolitan Opera de New York le 27 septembre, ce qui en fera le premier opéra d'un compositeur afro-américain qui soit donné au cours des 136 ans d'histoire du Met !

En outre, Terence Blanchard vient de terminer la composition de la musique du prochain et très attendu documentaire de Spike Lee sur la ville de New York, “NYC Epicenters 9/11-2021½”, qui sera diffusé cet automne sur HBO. Terence Blanchard va également commencer à écrire pour la deuxième saison de la série Perry Mason de HBO.

Le trompettiste sera également en tournée pour soutenir la sortie de l'album, y compris un concert gratuit en plein air ce soir avec The E-Collective et le Turtle Island Quartet dans le Bryant Park de New York dans le cadre de la série de concerts Carnegie Hall Citywide.