Sylvain Luc face au miroir tendu par Renaud Letang

Une première dans la riche carrière de Sylvain Luc. Habitué à partager la scène et le studio avec des musiciens de tous horizons, le guitariste basque "duette" cette fois-ci avec un réalisateur, créant un subtil effet de miroir.

À mêler son jazz, free fondamentalement, aux arrangements pop du réalisateur que toute la variété française s'arrache, de Manu Chao à Alain Souchon.

Quand un sorcier de la six-cordes, maître de l'impro, rencontre un alchimiste des studios, on s'attend à de jolies surprises et quelques contrepieds. "Joga bonito", s'émerveillent les footballeurs brésiliens. Un bon jeu, swing ou samba, qu'affectionne particulièrement le dribbleur de partitions bayonnais, à contretemps définitivement, pour qui il n'existe pas de jeux interdits.

Disons-le d'emblée : c'est certainement là le projet le plus novateur de Sylvain Luc, pourtant réputé ne jamais être là où on l'attend.

“Sylvain Luc by Renaud Letang”. Tout est dit dans l'intitulé de cette rencontre, initiée par le producteur Alexandre Lacombe. Entre sorciers-storytellers, ces révolutionnaires qui mettent l'imaginaire au pouvoir, un cahier des charges ? Non. Comme à son habitude, Sylvain Luc suit le flot, le flow, de son inspiration débordante pour tisser de somptueux canevas harmoniques et d'étonnants, détonants, jeux de jazz. Autour de la console du studio B de Ferber, l'antre de Letang, ces deux-là se sont découvert un terrain de jeu commun : Le travail du son, des textures, des architectures musicales. Ils ont cherché, fouillé, creusé le sillon d'une guitare buissonnière aux sons clairs "pour privilégier le chant. Pas de déballage ostentatoire, d'effet de manche ni d'exercice de style. Ce qui a été surprenant, c'est que je me suis positionné comme un chanteur, finalement", résume Sylvain Luc.

Douze compositions, aucune reprise, des digressions, pas de saturation, l'inclassable musicien a joué tous les instruments : "Mis à part un piano acoustique, quelques vieux synthétiseurs que possédaient Renaud, et une poignée de parties de basses, il n'y a que de la guitare. Mais je suis arrivé avec tout un arsenal de pédales aux sons singuliers, notamment des octavers, l'idée étant de "dériver" la guitare de sa palette sonore habituelle. " Illustration avec La Source des Castors , titre qui ouvre l'album. Une ballade le long des berges de l'Adour, dont les basses sautillantes sont jouées à la six-cordes reliée à un octaver, à la recherche des cathédrales de rondins, peut-être pour signifier que l'on ne cesse jamais de (se) construire.

Ce disque aurait pu s'intituler "80 vs 2000" , à l'image du morceau éponyme faisant le grand écart entre les sons de synthés éthyliques des années 80, les évocations de scratch hip hop et les boucles électro de l'actuel siècle des machines. Au milieu, une guitare jazz-funk, dissonante et vagabonde. "Ce titre illustre l'opposition entre les mondes analogique et numérique, via l'utilisation d'une pédale originale qui pourrait presque évoquer un son ludique de jeu vidéo. Il

Le rythme et la texture. Tels pourraient être la baseline de cet album visionnaire qui marquera les productions jazz, selon Renaud Letang. Exemple avec Ne vois-tu rien venir, une partie de ping-pong entre guitare groove et basse bondissante qu'aurait appréciée un Wes Montgomery. Ou encore cette virée estivale à la B-Beach sur les plages musicales des années 60 et les planches des Beach Boys.

Qu'il s'agisse du Boléro Langoureux ou du Funny Blues, une plongée dans les profondeurs, les ailleurs, de la note bleue : "Ce n'est pas un blues à proprement parler. Plus qu'une forme musicale, le blues est une douleur. A mes yeux, Edith Piaf était une chanteuse de blues. Avec le temps, j'ai l'impression de m'éloigner, de me sauver, des schémas tout faits…”

Sylvain Luc se méfie des codes, des costumes et lorgne, de sa Vue du Septième , de nouveaux horizons. "J'essaie de me renouveler et me surprendre en permanence, car nous avons beaucoup à apprendre de nous-mêmes." Voyages en terres inconnues avec Indie Souvenirs, évocation d'une tournée indienne de 2009, proposant un kaléidoscope de rythmes syncopés, avec glissandos de cordes, thème doublé au bottleneck et steel-drum joué à la guitare-synthé pour la touche caribéenne. Ou encore Pensée Nomade, une persienne méditerranéenne aux cordes en clair-obscur. L'album se referme sur une dernière danse, Transe 18, un lego jazz fusion hypnotique et de musique répétitive, l'un voyage rythmique et harmonique tout autant qu'un hommage à Steve Reich". Sylvain Luc le prouve, une fois de plus : il n'existe pas d'autres frontières que celles que l'on s'impose. Décidément, avec Sylvain Luc, on ne connaît jamais la chanson.

La réalisation de cet album s'est effectuée en plusieurs étapes.

J'ai dans un premier temps demandé à Sylvain de composer des thèmes spécifiquement pour ce projet en accordant une grande importance à la simplicité et l'efficacité de la mélodie.

Dans un second temps nous avons choisi conjointement les compositions qui pouvaient convenir au style de production que j'imaginais. L'étape suivante fut d'enregistrer des démos uniquement avec Sylvain afin d'obtenir le meilleur de lui-même sans l'intervention d'autres musiciens.

Cette démarche nous a conduit à entrevoir quelle pouvait être l'identité de l'album. A ce stade i/ nous parut évident de ne pas utiliser de batterie ou percussions afin de conserver le coté intimiste de la production. Le choix restreint des instruments et sonorités a été déterminant en finalité (Guitare électrique, guitare midi, guitare acoustique, basse électrique, Roland Juno 60 et une multitude de pédales d'effets anciennes et modernes).

Renaud Letang

Il en résulte un album empli de fraîcheur et d'humour où le groove est omniprésent ( est-il utile de le préciser).

(extrait du communiqué de presse)

