Swing Bones & Nicolas Gardel, qu'importe le cuivre pourvu qu'on ait l'ivresse

Pour leur second projet « La part des anges », les Swing Bones se lancent dans l’écriture d’un nouveau répertoire aux côtés de Nicolas Gardel, trompettiste toulousain talentueux et ami de longue date des Swing Bones.

"Après leur premier album "Tribute to François Guin", les Swing Bones m'ont fait le plaisir et l'honneur de me confier l'écriture de leur nouveau répertoire. Prenant en compte l'esthétique ainsi que les personnalités diverses de cette fabuleuse machine à swing, pour“La part des anges”, je me suis orienté vers un hard-bop mélodique teinté de ballades hypnotiques dans lesquelles les quatre trombonistes y développent un lyrisme parfois flamboyant, parfois murmuré." - Nicolas Gardel

Nicolas Gardel débute la trompette à l’âge de 7 ans. 1er prix de trompette au conservatoire de Toulouse, il continue sa carrière en classe de jazz au CNSM de Paris puis rejoint le prestigieux Big Band de l’Armée de l’Air dirigé par Stan Laferrière. Parallèlement, il entame une carrière de sideman reconnu et chacune de ses apparitions est unanimement saluée par le public et la presse aux côtés d’artistes de renom : Yuri Buenaventura, David Sanborn (trois tournées européennes), Laurent Mignard, Henri Texier, Nicholas Payton, Electro Deluxe, Big Band 31, le Tuxedo Big Band, Captain Mercier, Rémi Panossian, Zebda, Orchestre de chambre de Paris ou encore premier trompette de l’Orchestre de Michel Legrand.

Jérôme Capdepont (trombone). Ambianceur et chorégraphe des Swing Bones, Jérôme est professeur au CRR Maurice Ravel de Bayonne Côte-Basque. Il a débuté le trombone avec Michel Golias au Conservatoire des Landes et s'est perfectionné ensuite au Conservatoire de Toulouse dans la classe de Daniel Lassalle où il a obtenu un premier Prix de Trombone et de musique de chambre. Il est également trombone solo de l'orchestre Bayonne Côte-Basque, membre du quintette de cuivres de Bayonne Côte Basque. Il collabore également avec le Big Band Brass ou Angélique Kidjo.

Baptiste Techer (trombone). L'enfant du groupe ! Baptiste commence le trombone à l'âge de huit ans à Saint-Justin avec Jean-Philippe Dumoulin puis avec Jérôme Capdepont. Il intègre la classe jazz du collège de Marciac et obtient en 2005 un D.E.M. Jazz dans la classe de Jacky Bérécochéa au Conservatoire des Landes. Il poursuit ses études au conservatoire de San Sebastian, Musikene, avec Toni Belenger et Bob Sands. Il collabore avec le Bokale Brass Band, La Mecanica Loca, Scat avec Ainara Ortega, Dixie Five, Bayou Combo, Big Band Garonne, Big Band Brass... Prix Soliste du Breda Jazz Festival 2019 (Pays-Bas), il est l'invité du Kobé Jazz Festival 2019 (Japon).

Jérôme Laborde (trombone). Coach sportif des Swing Bones, Jérôme a suivi une formation classique à l'Ecole Nationale de Musique et de Danse des Landes avec Michel Golias et a obtenu une médaille d’Or au CRR de Bordeaux dans la classe André Siot. Il découvre le jazz dans les années 90 et joue rapidement dans plusieurs formations. Des séjours réguliers à la Nouvelle-Orléans lui permettent de perfectionner son jeu et sa culture. Il participe à de nombreux festivals de Jazz en France et à l’étranger comme le French Quarter Festival et New Orleans Jazz festival.

Olivier Lachurie (trombone basse). Maître cuisinier-rôtisseur des Swing Bones, Olivier est actuellement professeur aux conservatoires de Toulouse et de Carcassonne. Il collabore notamment avec l'Orchestre National du Capitole de Toulouse, l'Orchestre de Chambre de Toulouse, l'Orchestre Baroque de Toulouse, les Sacqueboutiers de Toulouse, l'Orchestre René Coll, le Big Band Brass, le Tuxedo Big Band, le Big Band 31... Il accompagne en concert Richard Galliano, Gordon Goodwin, James Morrison, Ken Peplowski, Bob Wilber, Michel Leeb, David Linx, Juliette, Lisa Simone, Big Flo & Oli...

Thierry Gonzalez (piano). Tombé très jeune amoureux des touches blanches et noires de son piano, Thierry intègre la classe de jazz de Jean-Pierre Peyrebelle. Les rencontres vont se succéder et l’amener à rencontrer de célèbres musiciens avec qui il partagera la scène lors de concerts ou master-class : Roy Haynes, André Ceccarelli, Daniel Huck, Denis Leloup, Claude Egéa, Philippe et Tony Petrucciani, Patrick Artero, Marc Thomas, James Morrison... Il crée et dirige pendant 3 ans un stage de jazz, qui, au delà du caractère pédagogique qui lui tient à coeur, lui permettra de côtoyer des artistes aussi étonnants musicalement qu’humainement : Sara Lazarus, Pierre Perchaud, Patrick Artero, Dré Pallemaerts, Benoit Sourisse, André Charlier... Il est enseignant en licence de jazz à l'université Toulouse Jean Jaurès de musicologie.

Julien Duthu (contrebasse). Quand il ne randonne pas sur les massifs alpins ou ariégeois, Julien Duthu qui est titulaire du DEM de jazz et du DE de Musiques Actuelles enseigne la contrebasse à Music’Halle (Toulouse) et aux CRD de Montauban et du Tarn. Julien participe à de nombreux projets et partage la scène aux côtés de Enrico Pieranunzi, Natalie Dessay, André Ceccarelli, James Morrison, Michel Leeb, Géraldine Laurent, etc... Trophée Jeune Talent du festival de Montauban, lauréat du programme Jazz Primeur en 2009 avec le duo Duthu- Panossian, il parcourt le monde de Taiwan à Tel Aviv et de l'Asie centrale à Montréal.

Guillaume Nouaux (Batterie) Outre sa passion pour les grands crus bordelais, notre oenologue Guillaume Nouaux se passionne très jeune pour la batterie et se dirige rapidement vers le jazz. Il s’est produit sur les plus grandes scènes et festivals en France et participe régulièrement à des tournées à travers le monde. Sur scène ou en studio, il a travaillé avec de nombreux artistes de renommée internationale, tels que : Chuck Berry, Cecile McLorin Salvant, Michelle Hendricks, David Linx, Lillian Boutté, Evan Christopher, Bob Wilber, Ken Peplowski, Scott Hamilton, Harry Allen, Donald Harrison, Steve Lacy, Red Holloway, Scott Robinson, Jesse Davis, Wendell Brunious, Leroy Jones, Leon « Kid Chocolate » Brown, Warren Vaché, Wycliffe Gordon, Butch Thompson, Dado Moroni, Jason Marsalis...

(extrait du communiqué de presse)