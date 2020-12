Surnatural Orchestra, à la recherche d'un grand homme

“Tall Man” du Surnatural Orchestra fut d'abord un spectacle. Un projet volontairement endossé par le groupe dans son entier. Une envie d'écriture collective. Sortie sur le label du collectif, distribution Absilone.

Au sommaire aujourd'hui

Le Surnatural Orchestra à la Une

Ces pièces fonctionnent comme des véhicules qui mèneraient vers des ailleurs sonores, des endroits où l'orchestre ne va pas en concert. Plaisir de donner des versions rêvées qui n'existeront que là, sur ce disque, en contrepoint de la musique orchestrale, restitution à la lettre d'une partition, et le travail différent qu'elle suppose.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : La naissance du Crossover 1958-62

Jazz Agenda Fantôme article Jazz Agenda Fantôme

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Mariana Zwarg Sexteto Universal - Nascentes

Jazz Culture article Jazz Culture : une interview de John Coltrane [réédition]

Le contexte

Envie de musique, bien sûr, mais aussi de parole, d'un brassage d'idées. Alors il y eut de la musique, de l'écriture, du théâtre, des chants, du mouvement, de la danse, des propositions scéniques, une scénographe, un procès avec procureur(e) et avocat, un bar sur la scène où était convié le public à mi-chemin pour terminer ensemble une histoire qui débutait frontale dans la plus grande tradition du concert qui s'écoute. Un beau bazar réfléchi dont le thème principal, celui de l'Autorité, se mouvait doucement en une fête informelle où l'on pouvait se questionner sur le comment vivre et inventer ensemble des façons de faire en usant de plus grandes libertés…

L’enregistrement

Le Surnatural Orchestra a enregistré une partie de ces musiques, créées spécifiquement pour le spectacle, en tutti et en configuration « live » en janvier 2020 dans son studio de Bagnolet, Caracol. La sortie du disque devait originellement avoir lieu au printemps 2020. Certaines compositions, réinventées par d'autres musiciens que leurs auteurs, sont devenues des « objets sonores », espaces musicaux arrangés et produits avec, pour chacun, une idée spécifique de rendu (en étroite collaboration avec Zak Cammoun, qui supervise de longue date le son de l'orchestre). Ceux-ci ont donné lieu à des parutions « previews » via internet, en amont de la publication du disque. Deux d'entre eux sont associés à un « clip » réalisé par Matthieu Mounier.

Dix titres sont à découvrir sur ce disque (neuf seulement sur la version vinyle pour des raisons de standard). Comme toujours les compositeurs/compositrices sont divers-ses. L'écriture musicale avait commencé trois années plus tôt sur des thématiques lancées collectivement, et devant participer à l'élaboration du spectacle. Il était question de laisser la musique suffisamment ouverte pour en permettre l'interruption par des moments scéniques et/ou de paroles, et/ou l'évolution en fonction des besoins scénaristiques. S'agissant d'un projet musico-théâtral, l'intégration de textes et/ou de chanson aux compositions était grandement bienvenue. Parfois, cette présence des textes a pris du temps à se faire un chemin dans la musique. A titre d'exemple, la version de Veracruz présente sur le disque n'existait pas telle que dans le spectacle, puisqu'un texte « Le grand nous », dit collectivement par les musiciens, lui était superposée. La danse, le rythme, le mouvement, une façon populaire de musique (chacun l'entendra comme il veut !) devait remplir les spectateurs d'une frétillante envie de se mêler à la fête qui apparaissait comme une renaissance dans la seconde partie du spectacle. Chaque compositeur s'est alors dirigé vers telle ou telle proposition-autocontrainte et chaque morceau devenait « une brique » qui construisait l'édifice. Au bout du compte, une partie seulement du répertoire Tall Man prend place sur ce disque, certaines pièces, véritablement liées au déroulé du spectacle par leur structure, n'ont finalement pas trouvé leur forme pour une version enregistrée…

à réécouter AUDIO 1h émission Le cri du Patchwork Masse 2 : De la place de chacun dans un tout

Les objets

Le disque existe en format cd, vinyle et numérique. Le contenant cd est une petite boîte carrée en bois (12x12cm environ), écrin peint en « noir à tableau ». Sérigraphiée au dos : une présentation écrite de ce “Tall Man”, figure emblématique de ce projet global (extrait d'un texte dit dans le spectacle)… A l'intérieur de cette boîte de bois brut, s'empilent le disque et un livret-disque de 40 pages, réminiscences aussi de ce que fut ce spectacle et son chantier (textes, notes, images, photos, ratures…). S'y trouve également une craie blanche, clin d'oeil à ce qu'elle ouvrait dans le spectacle de doléances, inscrites librement sur le sol de la scène qui se faisait place publique. Le titre de l'album, calligraphié à la craie par les musiciens peut ainsi être effacé par son acquéreur, être repris, réécrit à sa façon, remplacé par telle ou telle pensée-dessin… Couverture mouvante, promise à évoluer avec le temps, à laisser des traces… Un endroit ludique. La pochette vinyle fait également allusion à cet objet du spectacle, la craie, symbole de parole ouverte… Sol de craie, dessins naïfs, représentation de ce sol offert à la parole du public, dazibao foulé dans l'élan par la fête, et l'énergie des pieds des danseurs.

(extrait du communiqué de presse)

à lire aussi article Jazz Culture : Surnatural Orchestra & le Cirque Inextrémiste

Fanny Ménegoz (flûtes, voix)

Clea Torales (flûte)

Basile Naudet (sax alto)

Camille Secheppet (sax alto)

Jeannot Salvatori (sax alto, cavaquinho)

Guillaume Christophel (sax ténor, clarinette)

Nicolas Stephan (sax ténor, voix)

Fabrice Theuillon (sax baryton, effets)

Pierre Millet (trompette, bugle)

Julien Rousseau (trompette, bugle, euphonium)

Antoine Berjeaut (trompette, bugle)

François Roche-Juarez (trombone)

Hanno Baumfelder (trombone)

Judith Wekstein (trombone basse)

Boris Boublil (claviers, guitare)

Fabien Debellefontaine (sousaphone)

Ianik Tallet (batterie)

Sven Clerx (percussions)