Sun Ra, Egypte ancienne et grooves futuristes

Enregistré en une nuit au Blank Tapes Studios de New York, le 17 juillet 1978, après que l'Arkestra soit apparu au Saturday Night Live Show, ”Lanquidity”, avec ses couleurs funk est unique dans le catalogue de Sun Ra.

"La plupart des critiques ont estimé qu'il s'agissait plutôt d'un disque d'inspiration fusion", explique Michael Ray. "Comme son nom l'indique, l'album est liquide et langoureux". Bob Blank poursuit : "Musicalement, il était très ad hoc et de forme libre. Il y avait des partitions pour les cuivres, mais la plupart des morceaux relevaient de jams improvisées. Sun Ra a simplement fait du Sun Ra."

Composé de cinq morceaux d'une fluidité limpide, l'album s’ouvre sur Lanquidity. Danny Ray Thompson se souvient : "C'était l'une des compositions de Sun Ra créées sur le vif. C'est presque comme une cérémonie d'observation des étoiles de l'ancienne Égypte, où l'on cartographie les étoiles et les planètes.” Where Pathways Meet est "la version funky de Sun Ra d'une marche égyptienne. Le pharaon envoie ses troupes au combat et c'est son discours de motivation…", poursuit Danny Ray Thompson. "La musique semble prendre des chemins différents mais converge toujours". Le groove lent de That's How I Feel met en vedette les lignes de trompette de Eddie Gale, avec des solos de John Gilmore et de Marshall Allen : "Marshall entre en scène avec son hautbois au charme de serpent". dit Danny Ray Thompson. Le funky Twin Stars Of Thence s'enroule autour de la ligne de basse élastique de Richard Williams, tandis que la conclusion obsédante, There Are Other Worlds (They Have Not Told You Of), est de la pure "musique spatiale".

La nouvelle édition de "Lanquidity" proposée en coffret par Strut Records comprend la version de l'album d'origine ainsi que des mixages alternatifs de Bob Blank sortis à l'origine en quantités limitées pour un concert de l'Arkestra à Georgia Tech en 1978.

Présentés dans une boîte en aluminium argenté, les deux LP reflètent la pochette originale du label Philly Jazz. Le premier est présenté dans une pochette magenta, tandis que le second comporte deux feuilles A4 jaunes collées sur une pochette blanche. Un livret grand format de 12 pages est également inclus, avec des photos inédites de Veryl Oakland et des notes de Tom Buchler (Philly Jazz), Michael Ray et Danny Ray Thompson (Sun Ra Arkestra) et Bob Blank. La version 2CD est présentée dans un digipak en aluminium.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)