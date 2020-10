Stracho Temelkovski joue la carte grand voyageur

Multi-instrumentiste, improvisateur et beatboxer, Stracho Temelkovski publie un premier album qui exhale l’esprit libre du jazz, le parfum des Balkans, de la Méditerranée et de l’Orient – Proche et Extrême – ou encore les faubourgs de Buenos Aires.

Au sommaire aujourd'hui

Stracho Temelkovski à la Une

« The Sound Braka » est la quintessence de ces influences, le fruit d’un univers musical inspiré par une curiosité sans limite et voué à se frayer un chemin dans le jazz.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Lester Young - The President Plays

Jazz Agenda article Jazz Agenda Fantôme

Jazz Culture article Jazz Culture : Qwest TV

Jazz Bonus article Jazz Bonus : David Neernan - Noir Lac

Voyage aux confins du jazz, des musiques improvisées et du monde.

Enregistré au studio La Buissonne et à la Bobine de Grenoble, ce disque est l’aboutissement d’un véritable processus de maturation ; il a pris sa forme actuelle lors d’une résidence de création à l’Opéra de Lyon en mai 2018 à laquelle Stracho a convié ses « frères de son », tous virtuoses et complices, pour créer ensemble un répertoire unique.

Cette formation inédite magnifie ainsi des patrimoines musicaux issus des cultures populaires orales et des cultures savantes. Du solo à l’octet, parfois avec un grand ensemble, Stracho Temelkovski entend tracer sa route, originale et déroutante, lui qui possède une rare capacité à pouvoir passer tour à tour de la basse à la viola, du mandole aux percussions (daf, bendir, cymbale et udu), voire à en jouer simultanément.

Stracho Temelkovski (basse, mandole, percussions, beatbox, guitares)

Jean-François Baëz (accordéon)

Jean-Charles Richard (saxophones)

Ashraf Sharif Khan (sitar)

Jean-Marie Machado ( piano)

Aziz Maysour (guembri)

François Thuillier (tuba)

Antony Gatta (percussions)

Shyam Goswami (voix)

Iyad Haimour ( flûte ney)

Fred « Brain » Monestier (synthétiseur)

Originaire des Balkans, Stracho Temelkovski est né en 1978 à Grenoble d’une famille macédonienne. Il apprend dès son plus jeune âge les rudiments de la guitare électrique, de la basse, des percussions, du sampling et de la programmation. Fasciné par les improvisations des solistes jazz des orchestres de cuivres balkaniques, son premier groupe « Kassinga» fondé à 15 ans, mixte ces influences et intègre des sonorités jazz-funk et dub, avec une touche orientale.

En 2003, il remplace au pied levé le bassiste de jazz américain Steve Swallowsur un projet du musicien et poète Antonio Placer, avec lequel il développe la polyvalence instrumentale qui deviendra sa véritable signature. Cette collaboration se poursuit sur « The Sound Braka », puisqu’Antonio et Stracho co-signent deux titres.

Friand de collaborations, il a également travaillé avec Gnawa Diffusion, MIG (avec Djazia Satour) et le pianiste Omar Sosa. Fin 2015, Stracho assure la première partie du Cubain lors d’un concert près de Grenoble. De cette rencontre naît une forte complicité musicale, qui aboutit à trois concerts en duo. Le troisième est enregistré et donne lieu à la sortie en juillet 2020 d’un EP digital, « Live in Seynod ».

Grand amateur de danse contemporaine, Stracho s’est également associé à différents chorégraphes (François Veyrunes, Sylvère Lamotte), pour qui il compose et interprète la musique de leurs spectacles.

Stracho Temelkovski explore l’alchimie musicale, crée un pont entre les musiques savantes et les musiques traditionnelles et populaires, enrichi par sa connaissance des musiques actuelles. Il en fait bénéficier les artistes qui le sollicitent, comme le pianiste Jean-Marie Machado (pour l’Orchestre Danzas), les conteurs Louis Soret et Melisdjane Sezer, ou encore Joce Mienniel pour sa création « Babel », réunissant des musiciens traditionnels venant de Syrie, d’Italie, du Pakistan, de Macédoine, de Belgique et de France.

En parallèle, Stracho est très impliqué dans le tissu associatif local. Outre ses interventions auprès des scolaires et dans les quartiers, il a animé des ateliers en milieu carcéral ; une rencontre particulièrement marquante avec une détenue originaire du Cap-Vert lui a inspiré le titre « Saudade des Baumettes », premier single de l’album.

Ces expériences enrichissantes ont guidé Stracho Temelkovski dans la composition de « The Sound Braka », un album à la musique singulière.

(extrait du communiqué de presse)