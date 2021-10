Steve Coleman & Five Elements, retour au Village Vanguard

“Live at the Village Vanguard, Volume II (MDW NTR)” est l'occasion pour Steve Coleman de revenir dans ce célèbre club new-yorkais avec son groupe phare, Five Elements, pour deux sets incendiaires. Sortie chez Pi Recordings / Orkhêstra.

Le volume I de cette série (Pi 2018) a été décrit par Rolling Stone comme "carrément exaltant... On a l'impression de voir les Harlem Globetrotters exercer leur magie décoiffante sur le terrain." Le Volume II - enregistré un an plus tard en mai 2018 - amplifie encore le niveau d'énergie. Le guitariste Miles Okazaki a été remplacé par le maître rappeur du freestyle Kokayi, qui apporte une esthétique en roue libre, admirablement rythmée. Steve Coleman pousse tout le monde à jouer aussi spontanément que possible et le résultat est une improvisation frénétique, constamment sur le fil du rasoir, tout en conservant une forme et une structure. Cela n'est possible que grâce au niveau de communication quasi télépathique que l'ensemble - Steve Coleman, le trompettiste Jonathan Finlayson, le bassiste Anthony Tidd et le batteur Sean Rickman - a perfectionné au fil des centaines de concerts joués ensemble depuis plus de trois décennies.

Venant immédiatement après des résidences de plusieurs semaines à Detroit et Chicago, suivies d'une tournée européenne, la semaine des Five Elements au Vanguard montre que la cohésion du groupe est à son apogée. Avec les rythmes complexes et imbriqués si caractéristiques de Steve Coleman, la musique ne peut être jouée à ce niveau que lorsque les interprètes sont complètement en phase les uns avec les autres.

Pour Jonathan Finlayson, jouer au Vanguard est toujours une expérience spéciale. En jouant douze sets sur six nuits, "vous avez tout le temps et l'espace nécessaires pour que cela se produise. Cela commence à ressembler à une longue histoire plutôt qu'à des sets individuels. Notre approche était différente chaque soir, ce qui nous convient parfaitement car, de toute façon, nous ne jouons jamais un morceau deux fois de la même façon." Il a également qualifié cette semaine de "plus synchrone que le groupe ne l'a jamais été".

Kokayi - qui a joué pour la première fois avec Steve Coleman en 1994 - s'intègre parfaitement au groupe. Habituellement, lorsque le hip-hop est utilisé dans un contexte de jazz, le groupe met en place un groove confortable sur lequel le rappeur peut flotter. C'est loin d'être le cas ici : Kokayi est totalement intégré à l'ensemble, improvisant comme un véritable troisième cuivre tout en captant tous les indices cachés qui annoncent un changement de direction à venir, et se délectant de l'interaction rythmique complexe du groupe. Il est également presque certainement le premier rappeur à se produire sur scène dans l'histoire du Village Vanguard.

Lorraine Gordon - la propriétaire de longue date du lieu - est connue pour avoir des opinions bien arrêtées sur la musique qui y est jouée, de sorte qu'il y avait une certaine inquiétude quant à sa réaction au spectacle. Comme le savent ceux qui connaissent la disposition de la salle, les musiciens qui descendent de la scène après un set doivent passer devant la table de Lorraine Gordon pour retourner dans la green room qui sert de loges, et il est difficile de ne pas lui jeter un coup d'œil pour évaluer sa réaction au spectacle. Après le premier concert du groupe de la semaine, suite à une ovation enthousiaste du public, Lorraine Gordon, avec un grand sourire, s'est levée à l'improviste et a serré Kokayi dans ses bras en lui disant "Tu es merveilleux". Malheureusement, c'était probablement le dernier concert qu'elle donnait au club : elle est décédée quelques semaines plus tard à l'âge de 95 ans.

Les sets comprennent une combinaison d'incontournables des concerts de Five Elements (Little Girl I'll Miss You, Pad Thai et 9 to 5) et de nouvelles œuvres qui reflètent la pratique récente de Steve Coleman en matière de composition, où les mélodies et les formes sont dérivées spontanément tandis qu'il visualise divers mouvements et formes, qui sont ensuite orchestrés pour le groupe.

Comme sur le Volume I, la plupart des nouvelles compositions sont inspirées par les formes et le symbolisme du Mdw Ntr, une translittération du système d'écriture kemetique, celui des hiéroglyphes. La virtuosité du groupe est stupéfiante : la basse solide comme le roc de Anthony Tidd et l'attaque constamment en mouvement de Sean Rickman font avancer la musique avec un groove irrésistible. Steve Coleman et Jonathan Finlayson tissent un chemin onduleux, parfois à l'unisson complexe mais le plus souvent en contrepoint l'un de l'autre. Leur dialogue permanent est troublant : ils sont comme les Bird et Miles des temps modernes, ce qui est tout à fait approprié puisqu'il s'agit, au fond, d'une musique profondément enracinée dans le langage musical de Parker, même s'il est des plus futuristes. L'ensemble a l'allure d'une tornade, avec une mystérieuse énergie cinétique qui la fait tourbillonner.

