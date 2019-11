Stéphane Tsapis, le piano oriental

Au sommaire aujourd'hui

Stéphane Tsapis à la Une

"Mes compositions se font entendre dans différentes langues et les voix s’entremêlent parfois pour n’en faire plus qu’une ou s’effacent dans un souffle. Le Tsapis volant est l’occasion de se retrouver en musique pour explorer ce qui nous réunit en prenant de la hauteur et en allant à l’essentiel ! " Stéphane Tsapis.

3 invitations pour 2 pour le concert de Orchestre National de Jazz "Dancing in Your Head(s) - La Galaxie Ornette" dimanche 10 novembre à 20h30 à la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg (67) dans le cadre de Jazzdor. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

pour le concert de dimanche 10 novembre à 20h30 à la Cité de la Musique et de la Danse à dans le cadre de Jazzdor. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 pour pour le concert de Odeia samedi 09 novembre à 21h ai ciné-théâtre François Truffaut à Moirans-en-Montagne (39) avec la Maison du Peuple - la Fraternelle. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Hommage à Lester Bowie article Jazz Culture : La mémoire de Lester Bowie, vingt ans après

Le Tsapis volant

“ J’ai très régulièrement rêvé que je volais au-dessus des villes, des montagnes, des mers et des océans, avec ce sentiment de plénitude absolue, le visage fouetté par le vent et la sensation d’intense bonheur de ne pas avoir les pieds sur terre. On me dit souvent dans les nuages, plongé dans mes pensées, le regard perdu dans des voyages intérieurs qui me permettent sûrement de m’évader de cette réalité qui me paraît manquer parfois de poésie et de beauté. Il était pourtant là sous mes pieds depuis longtemps ce Tsapis volant, il suffisait de l’enfourcher pour s’envoler !

J’ai rencontré Zeina Abirached il y a une dizaine d’année lors du projet Mataroa du groupe Kaïmaki pour lequel elle avait dessiné une magnifique pochette. Le Franco-Grec que je suis a été tout de suite très sensible à l’univers graphique et à l’extrême finesse émotionnelle des projets de cette Libanaise fraîchement débarquée de Beyrouth. À la sortie du « Piano Oriental » en 2015, son roman graphique racontant cette histoire croisée entre son parcours personnel et l’invention géniale de son arrière-grand-père Abdallah Chahine, je me souviens avoir été transporté de joie : cette histoire m’a donné des ailes !

Zeina m’a proposé de participer à un concert dessiné autour de l’histoire du piano oriental. Le spectacle est né une première fois à Stains en 2016, puis en 2017 à la ferme du buisson lors du festival Pulp. Luc-André Deplasse est entré en scène avec un piano quasiment similaire à l’invention d’Abdallah Chahine. Le spectacle tiré du roman graphique mêle musique, conte, théâtre d’ombre et dessins. Nous avons eu la chance de le jouer de nombreuses fois en France et à l’étranger, j’ai eu l’extrême honneur de jouer sur le piano original d’Abdallah Chahine au Liban lors de notre tournée de mars 2019.

Un projet d’album solo est né en reprenant les morceaux composés pour le spectacle puis l’envie d’orchestrer la musique a fait surface : Le Piano oriental s’est transformé en Tsapis volant. Si « Le piano oriental » est un enregistrement solo (sortie en vinyle et en BD CD),« Le Tsapis volant »est un album qui fait la part belle aux voix féminines.

Avec ce nouveau projet, j’avais envie de voyager et de prendre de la hauteur avec mes comparses du trio du dernier album plus des invités de différentes provenances. Mon nom de famille se prêtant donc à un jeu de mot salvateur, nous nous évaderons tous sur mon Tsapis volant avec une rythmique comprenant Marc Buronfosse à la contrebasse, Arnaud Biscay à la batterie, Neset Kutas un fabuleux percussionniste et les voix féminines aux timbres et langues différentes des chanteuses : Gülay Hacer Toruk, Lynn Adib, Cybèle Castoriadis, Valentina et Juanita Añez ainsi que Maki Nakano, rencontrées à Paris ou lors de voyages musicaux. » Stéphane Tsapis

Le piano oriental

Dans les années 50 Abdallah Chahine réalise un piano prototype hors du commun qui permet à la fois de jouer la musique orientale à quarts de ton et la musique tempérée occidentale. Ce piano a été construit en un seul exemplaire grâce au soutien des usines Hofmann à Vienne. Ce prototype Hofmann oriental est actuellement à Beyrouth.

En 2015, Zeina Abirached sort le roman graphique Le piano oriental chez Casterman. Il s’agit de l’adaptation de l’histoire de l’invention de son arrière grand père Abdallah Chahine. Ce livre rencontre un immense succès en France et à l’étranger, la BD est traduite dans de nombreuses langues. En 2016, le festival Hors limite à Stains, propose une carte blanche à Zeina Abirached. Zeina décide d’adapter l’histoire de sa BD en spectacle musical, conté et dessiné. Elle propose à Stéphane Tsapis de jouer le rôle d’Abdallah et lui confie la création musicale de la pièce. Ce spectacle sera ensuite joué dans de nombreux festivals et lors d’une tournée au Japon et au Liban.

En 2017, Didier Plateau invite Zeina Abirached pour venir participer au festival Les inattendus de Tournai. Le transport du piano oriental étant hors de prix, il propose à

Luc-André Deplasse de transformer un Yamaha quart de queue blanc en piano oriental. Luc-André Deplasse relève le défi et recrée un prototype jumeau du piano d’Abdallah Chahine. L’invention existe désormais en deux exemplaires, une au Liban l’autre en Belgique. Le piano oriental de Luc-André Deplasse sert par ailleurs pour le spectacle Le piano oriental

En 2019, Stéphane Tsapis enregistre un album en solo avec ses compositions créées pour le spectacle. Cet album sort en vinyle le 8 Novembre 2019 en autoproduction. Une réédition de la BD de Zeina Abirached voit le jour en version de luxe livre/CD. 12 nouvelles pages sont rajoutées à la BD originales et content la suite de l’histoire (Editions Casterman). (extrait du communiqué de presse)

Où écouter Stéphane Tsapis