Stéphane Huchard, Broadway sur Seine

Stéphane Huchard a choisi Stéphane Guillaume et Thomas Bramerie pour se replonger dans les grands classiques du jazz.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Alexis Avakian vendredi 1er février à 21h au Crescent à Mâcon (71). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Avant de se retrouver au sein du Cultisongs Trio, chacun des trois musiciens a parcouru une très large palette de répertoires originaux. C’est donc autour des chansons de Broadway qu’ils ont décidé de se réunir, comme un retour au parfum de madeleine, un hommage à la mélodie. C’est aussi qu’ils avaient envie de se lancer dans de nouvelles explorations à partir d’un langage devenu plus mature. Ces standards, matière première des grandes comédies musicales, résonnent singulièrement dans l’esprit de chacun des trois. Tels des comédiens, chacun puise dans son rapport personnel à cet univers pour nourrir le discours commun et ainsi proposer une relecture originale des airs choisis pour un « Off-Off Broadway » généreux et sincère.

Où écouter Cultisongs Trio

A Andrésy (78) samedi 16 février à 20h30 à l'Espace Julien-Green

A Salon de Provence (13) le mardi 12 mars à 20h à l'IMFP

A Moulins (03) vendredi 15 mars au Jazz Club Moulinois

A Lorrez-le-Bocage (77) samedi 16 mars à 21h à la Cave du Jazz

A Paris (75) mardi 26 et mercredi 27 mars à 20h30 au Sunset

Programmation musicale

Stéphane Huchard « Off-Off Broadway »

Without a Song (V. Youmans, B. Rose, E. Eliscu)

Jazz Eleven 11003

Stéphane Huchard « Off-Off Broadway »

My Heart Belongs to Daddy (Cole Porter)

Jazz Eleven 11003

Stéphane Huchard « Off-Off Broadway »

My Foolish Heart (V. Young, N. Washington)

Jazz Eleven 11003

Sonny Rollins « Freedom Suite »

Will You Still Be Mine ? (Dennis, Adair)

Riverside 12-258

Massimiliano Coclite « Strange People »

Strange People (Massimiliano Coclite)

Odradek 521

Maurice Vander « Piano Jazz, Trio Sessions »

Get Happy (Arlen, Koehler)

Fresh Sound 974

Alexis Avakian « Miasin »

Wayne the Saint (Alexis Avakian)

Digginmusic Prod 2018-01

Pulcinella « L'empereur »

Ripaille (Ferdinand Doumerc)

Les productions du vendredi 104

Henri Texier « Mosaic Man »

Mosaic Man (Henri Texier)

Label Bleu 6608

Joshua Redman « Joshua Redman »

Wish (Joshua Redman)

Warner 9362-45242-2

Dennis Lichtman « Just Cross The River »

For Bix (Dennis Lichtman)

Triple Treble Music 007