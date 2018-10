L'actualité du jazz : Stéphane Galland, le mystère résolu

Au sommaire aujourd'hui

Stéphane Galland invité de Alex Dutilh

Jazz Bonus article Jazz Bonus : hommage à Sonny Fortune

Dans l’Égypte ancienne, « kem » désignait la couleur noire, comme celle du limon du Nil, de la terre noire, fertile. Un mot extrêmement positif pour une couleur souvent vue comme négative ou « diabolique ». C’est sur ce terreau symbolique que “(the mystery of) KEM” de Stéphane Galland qui paraît chez Outnote/Outhere développe de nouveaux aspects rythmiques dont les schémas, les « danses » et les improvisations prennent racine dans la complémentarité Yin et Yang des pulsations rythmiques (égales/inégales). Il explore un espace spécifique qui permet l’intégration de tous ces concepts sans a priori ou limitation stylistique.

Pour ce voyage, Stéphane Galland est entouré de jeunes musiciens audacieux et talentueux : Sylvain Debaisieux (saxophone), Bram De Looze (piano), Federico Stocchi (basse) ; il est rejoint par l’un des plus grands joueurs de flûte carnatique, Ravi Kulur (Ravi Shakar, Anoushka Shankar…), originaire du Sud de l’Inde. L’album présente également Ibrahim Maalouf en invité (très) spécial.

Bienvenue sur la terre noire et mystérieuse de KEM !

Où écouter Stéphane Galland

A Paris (75) mardi 30 octobre à 20h30 à la Petite Halle (entrée libre)

Programmation musicale

Stéphane Galland « & (The Mystery of) Kem »

Black Sand (Stéphane Galland)

OutNote

Stéphane Galland « & (The Mystery of) Kem »

Symbiosis (Stéphane Galland)

OutNote

Stéphane Galland « & (The Mystery of) Kem »

Memetics (Stéphane Galland)

OutNote

Mario Costa « Oxy Patina »

Ant Dance (Mario Costa)

Clean Feed 492

Martial Solal « Solo Piano : Unreleased 1966 L.A. Session, Vol 2 »

Pennies From Heaven (A. Johnson, J. Burke)

Fresh Sound 960

Ramsey Lewis « Golden Hits »

The"" In"" Crowd (Billy Page)

Columbia 32490

Mandiwa « Songes »

Afroblues (David Clavel)

www.mandiwa.com

Thomas Naïm « Desert Highway »

California (Thomas Naïm)

Rootless Blues PL016

Nefertiti Quartet « Morse Code »

Morse Code (Delphine Deau)

Clap 614