Stéphane Edouard, Pondichéry au fil de l'Oise

« Pondicergy Airlines » de Stéphane Edouard qui paraît chez Cjazz, est le fruit de son histoire symbolisée par les rencontres, les voyages, les destins.

Au sommaire aujourd'hui

Stéphane Edouard à la Une

Au départ, Pondichéry, cet ancien comptoir français du sud de l’Inde d’où sont originaires ses parents. Pour arriver à Cergy, la ville de son enfance.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : le centenaire de André Hodeir

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Kristiana Roemer - House of Mirrors

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Xavier Belin - PITakPI

Marqué par la culture du sud de l’Inde, Stéphane Edouard est né en France dans une famille où la musique est un art que l’on partage. “L’Inde, à travers ses senteurs et sa musique, a marqué ma jeunesse et représente l’axe de cet album autour duquel tournent des inspirations musicales venues de tous les continents. Les tubes Bollywood et la musique classique indienne sont mes premières sources d’inspiration. Dans ces compositions, je rends hommage à mes parents, en évoquant musicalement les réunions familiales où nous nous retrouvions chaque week-end pour chanter et jouer ensemble, au cours de fêtes joyeuses et gourmandes. Cergy représente une autre part de mon enfance vécue en parallèle : le rock, le jazz, la world m'ont ouvert de nouveaux horizons totalement exaltants.

Mon cœur a trouvé la juste mesure entre ces deux cultures L’éloge à la richesse des rencontres culturelles, c’est bel et bien ce qu'offre cet album. On navigue à travers les sonorités, des attaques percutantes des basses aux ornementations vocales, laissant une place importante à toutes les empreintes des origines musicales de chaque musicien. Je recherche la pluralité des sons et je mélange les couleurs, les associe, les croise et les harmonise pour explorer un parcours aux routes jamais identiques, le monde est si grand !

Aujourd’hui, ce bagage interculturel et ces différentes influences sont donc au cœur du voyage que je vous propose. Bienvenue à bord de “Pondicergy Airlines” ! Attention aux turbulences… “

(extrait du communiqué de presse)

Programmtion musicale

Stéphane Edouard « Pondicergy Airlines »

Pondicergy Airlines (Stéphane Edouard)

Prabhu Edouard (tabla, kanjira), Sylvain Barou (flûte), Emmanuel Heyner (guitare folk), Hadrien Féraud (basse), Stéphane Edouard (batterie)

Cjazz Prod

Stéphane Edouard « Pondicergy Airlines »

Full Metal (Stéphane Edouard)

Raphaëlle Brochet (voix), Ngyên Lê (guitare électrique), Baiju Bhatt (violon), Emmanuel Heyner (guitare folk), Prabhu Edouard (voix), Linley Marthe (basse), Benoît Giffard (trombone), Hamza Toure (saxophone ténor), Maciek Lasserre (saxophone alto), Julien Mercier (trompette), Stéphane Edouard (batterie)

Cjazz Prod

Stéphane Edouard « Pondicergy Airlines »

Oh My Gosh ! (Stéphane Edouard)

Varijashree Venugopal (voix), Prabhu Edouard (tabla, kanjira), Michel Alibo (basse), Baiju Bhatt (violon), Angel Demirev (guitare électrique), Benoît Giffard (trombone), Hamza Toure (saxophone ténor), Maciek Lasserre (saxophone alto), Julien Mercier (trompette), Stéphane Edouard (batterie, ghatam)

Cjazz Prod

Stéphane Edouard « Pondicergy Airlines »

Rue du Haut Lieu (Emmanuel Heyner, Stéphane Edouard)

Vincent Peirani (accordéon), Hadrien Féraud (basse), Emmanuel Heyner (guitare électrique), Stéphane Edouard (voix)

Cjazz Prod

Stéphane Edouard « Pondicergy Airlines »

Appa (Anthony Jambon, Stéphane Edouard)

Varijashree Venugopal (voix), Etienne Mbappé (basse), Anthony Jambon (guitares électriques), Stéphane Edouard (batterie, claviers, percussions)

Cjazz Prod

Shakti « A Handful of Beauty »

La danse du bonheur (John McLaughlin, Lakshminarayana Shankar)

John McLaughlin (guitare), L. Shankar (violon), Zakir Hussain (tabla), T.H. Vinayalaram (guatam, mdidangam)

Columbia 49444482

Ravi Shankar « Improvisations »

Theme from Pather Panchali (Ravi Shankar)

Ravi Shankar (sitar), Bud Shank (flûte), Dennis Budimir (guitare), Harihar Rao (sitar, dholak), Kanai Dutta (tabla), Gary Peacock (basse), Louis Hayes (batterie), Nodu Mullick (tambura)

BGO 115

André Hodeir « Essais + Musique de films »

Autour d'un récif (Part 1) (André Hodeir)

Tony Proteau Orchestra, Joe Boyer (trompette), Hubert Rostaing (saxophone alto, clarinette), Don Byas (saxophone ténor), Bernard Peiffer (piano), Geo Daly (vibraphone), Jean Bouchety (contrebasse), Kenny Clarke (batterie), André Hodeir (arrangement, direction)

Vogue 88725443772-18

Kristiana Roemer « House of Mirrors »

Sugar (Stanley Turrentine, Kristiana Roemer)

Kristina Roemer (voix), Dayna Stephens (saxophone), Addison Frei (piano), Adam Arruda (batterie)

Sunnyside 1597

Xavier Belin « PITakPI»

Mz4 (Xavier Belin)

Xavier Belin (piano), Elvin Bironian (basse), Tilo Bertholo (batterie), Alexis Valet (vibraphone)

Déluge 006