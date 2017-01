Stefon Harris joue Bobby Hutcherson, à San Francisco, pour les 5 ans du SFJazz Center

, © Alex Dutilh

Samedi 21 janvier, 19h30, au SFJazz Center de San Francisco à trois blocks du rassemblement de la Women's March où des dizaines de milliers de manifestants anti-Trump défiaient la pluie . Quatrième soirée des célébrations des 5 ans du SFJazz Center. Stefon Harris (vibraphone) célèbre la musique de son maitre Bobby Hutcherson en compagnie de Zakir Hussain (tablas), Joshua Redman (saxophone), Terence Blanchard (trompette), Mary Stallings (voix), Joe Lovano (sax ténor), Bill Frisell (guitare), Eric Harland (batterie), John Santos (percussions),

et le SFJazz Collective au complet : Miguel Zenon (sax alto), David Sanchez (sax ténor), Sean Jones (trompette), Robin Eubanks (trombone), Edward Simon (piano), Warren Wolf (vibraphone), Matt Penman (contrebasse) et Obed Calvaire (batterie).

Le thème de cette 5ème saison du SFJazz Center est “traditions in transition". Il s'agit chaque soir, de réactualiser une grande figure du patrimoine du jazz, avec le souci d'éviter la nostalgie et en l'inscrivant dans le temps présent. Le choix s'est porté sur des jazzmen qui ont une histoire avec San Francisco, soit parce qu'ils y sont nés, soit parce qu'ils y ont vécu et ont marqué la scène du jazz locale.

Avant de disparaitre, le 15 août 2016, Bobby Hutcherson résida très longtemps dans la Bay Area de San Francisco. Il fut l'un des membres fondateurs du SFJAZZ Collective en 2004 et participa au groupe jusqu'en 2007, quand Stefon Harris lui succéda.

Programme du concert diffusé

Joe Lovano, Bill Frisell, Stefon Harris, Ed Simon, Matt Penman, Eric Harland Idle Moments (Duke Pearson) enregistré le 21 janvier 2017 au SFJazz Center

Stefon Harris I Loves You Porgy (G. Gershwin, I. Gershwin, D. Heyward) enregistré le 21 janvier 2017 au SFJazz Center

Stefon Harris, Warren Wolf, Obed Calvaire, Ed Simon, Eric Harland, Zakir Hussain Color Scheme (Bobby Hutcherson) enregistré le 21 janvier 2017 au SFJazz Center

SFJazz Collective March Madness (Bobby Hutcherson) enregistré le 21 janvier 2017 au SFJazz Center

Mary Stallings, Warren Wolf The Very Thought Of You (Ray Noble) enregistré le 21 janvier 2017 au SFJazz Center

Stefon Harris and SFJazz CollectiveNow ! (Bobby Hutcherson) enregistré le 21 janvier 2017 au SFJazz Center