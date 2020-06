Special Disquaire Day, Dexter Gordon et Barney Wilen inédits

Le rendez-vous annuel des disquaires indépendants se transforme en Disquaires Days, répartis les samedis 20 juin, 29 août, 26 septembre et 24 octobre 2020.

Au sommaire aujourd'hui

Les Disquaires Days 2020 à la Une

INEDIT de Dexter Gordon article Dexter Gordon - Live in Chateauvallon

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Tadao Sawai - Jazz Rock

Guide "Le Paris des dissquaires" article Le Paris des Disquaires

INEDIT de Barney Wilen & Alain Jean-Marie article Barney Wilen & Alain Jean-Marie - Montreal Duets

Vol pour Sideny article Vol pour Sidney (retour)

Ce samedi a lieu le premier rendez-vous de la 10ème édition du nouveau Disquaires Days, davantage axé sur les productions françaises. En France, le Disquaire Day rassemble plus de 100 magasins indépendants. L’intérêt de cette journée tient au fait que ces vinyles sortent en édition limitée.

La liste complète des vinyles se trouve sur le site du Disquaire Day.

A cette occasion paraissent des éditions vinyles de :

Dexter Gordon "Live in Chateauvallon"

Barney Wilen & Alain Jean-Marie "Montreal Duets"

et parution du magazine Tsugi, spécial Disquaires

https://www\.facebook\.com/tsugimag/photos/pb\.30642895754\.\-2207520000\.\./10156622723010755/?type=3&theater

Programmation musicale

18h09 - Dexter Gordon « Live in Chateauvallon 1978 »

More Than You Know (Edward Eliscu, Billy Rose, Vincent Youmans)

Dexter Gordon (saxophone ténor), George Cables (piano), Rufus Reid (basse), Eddie Gladden (batterie)

Elemental 5990435

18h35 - Sawai « Jazz Rock »

Nanbu Ushioi Uta (Tadao Sawai)

Tadao Sawai, Kazue Sawai (koto), Hozan Yamamoto (shakuhachi), Takehisa Suzuki (trompette), Tadataka Nakazawa (trombone), Jake H. Concepcion (saxophone alto), Norio Maeda (piano, arrangements), Sadanori Nakamure (guitare), Tatsuro Takimoto (contrebasse), Takeshi Inomata (batterie), Osamu Nakajima (percussions)

Mr. Bongo 204

18h40 - Barney Wilen, Alain Jean-Marie « Montreal Duets »

My Funny Valentine (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

Barney Wilen (saxophone), Alain Jean-Marie (piano)

Elemental 5990436

18h50 - Elsa Birgé, Ursus Minor « Vol pour Sidney (retour) »

Petite Fleur ( Sidney Bechet, Fernand Bonnifay)

Elsa Birgé (voix), Guillaume Séguron (basse), Tony Hymas (piano), Grego Simmons (guitare), François Corneloup (saxophone baryton), Stokley Williams (batterie)

Nato 5360

18h53 - Matt Wilson « Vol pour Sidney (retour) »

Shag (Joe Jordan)

Matt Wilson (batterie), Jeff Lederer (saxophone soprano), Kirk Knuffke (cornet), Chris Lightcap (contrebasse)

Nato 5360

18h57 - Humair, Blaser, Käntzig « 1291 »

Les Oignons (Sidney Bechet)

Samuel Blaser (trombone), Heiri Känzig (contrebasse), Daniel Humair (batterie)

OutNote