Sophie Alour, l'oud à la joie

Pour son septième opus qui sort sur son propre label Music From Source, Sophie Alour invite Mohamed Abozekry au oud et Wassim Halal à la derbouka. La création a eu lieu au festival de Jazz sous les pommiers, en coproduction avec le festival de Tourcoing et La Comète en mai 2019.

Après un retour aux sources avec l'album de standards “Time For Love”, j'ai eu envie d'un saut vers l'inconnu. Enrichir sa palette sonore d'un instrument oriental comme le oud, oblige à rendre un chemin de traverse, à trouver un langage, débarrassé des codes esthétiques du jazz, libéré des conventions du genre.

Le oud est un instrument millénaire, qui met l'âme en vibration avec un autre monde, et qui par sa facture même, balise l'écriture et impose de trouver un point de rencontre, à défaut d'avoir une langue commune. C'est tout le défi que représente ce projet et qui en fait la richesse, il nous oblige à nous écouter et nous exprimer de manière inédite, à nous mettre au diapason d'un autre univers.

La rencontre avec Mohamed Abozekry a été capitale, car Mohamed est un véritable improvisateur, qui, si il n'a pas les mêmes références , a une connaissance profonde de la musique et une grande maîtrise technique de l'instrument. Entourés du batteur Donald Kontomanou, du contrebassiste Philippe Aerts, du pianiste Damien Argentieri et avec Wassim Halal aux percussions orientales comme invité, tout devient possible..."

