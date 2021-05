Le saxophoniste britannique Shabaka Hutchings signe son retour avec le tout nouvel album des Sons of Kemet, “Black To The Future”, quatrième projet long format du groupe nommé pour le Mercury Prize en 2018, paraît le 14 mai sur Impulse !

Shabaka Hutchings précise, "Black to the Futureest un poème sonore qui invoque le pouvoir, la commémoration et la guérison. Il dépeint un mouvement né pour redéfinir et réaffirmer ce que cela signifie d'œuvrer pour l’émancipation des noirs, leBlack Power. Le concept ne se veut pas universel et le contexte culturel de chaque auditeur façonnera sa comprehension”, poursuit-il. “Malgré cela, le message fondamental reste le même quoi qu’il en soit : pour que l’humanité progresse, nous devons nous demander ce que Black to the Future signifie”.

Le projet est réalisé avec le soutien de prestigieux invités dont l’interprète Angel Bat Dawid, les poètes Moor Mother et Joshua Idehen, ou encore l’artiste de la scène grime londonienne D Double E. La composition Hustle, en collaboration avec Kojey Radical et incluant des chœurs de la chanteuse Lianne La Havas, est accompagnée d’un clip vidéo réalisé par Ashleigh Jadee, présentant le titre sous forme d’une métaphore inspirée de l’univers de la danse.

La dernière sortie de Shabaka Hutchings remontait au 13 mars 2020 - la veille de l’annonce officielle de la pandémie - avec Shabaka & The Ancestors et le projet “We Are Sent Here By History”. L’album “mémorable” (d’après NPR Music) évoquait la destruction de l’humanité telle que nous la connaissons. Ce thème prémonitoire n’est évidemment pas passé inaperçu auprès des fans de l’album.

Shabaka Hutchings, semble être toujours au diapason - voire avoir un coup d’avance - et en phase avec les thèmes culturels qui parcourent le monde, passé, présent et futur. Il exhume les mythologies oubliées, libère des sons du passé et présente une thèse pour le futur. Une lancée qu’il poursuit avec “Black To The Future”, un album aussi engagé et touchant que musicalement riche, qui semble destiné à se frayer une place aux côtés de “Attica Blues” d’Archie Shepp ou du Alabama de John Coltrane.

“Black To The Future” semble musicalement plus ambitieux que tous les précédents albums des Sons of Kemet. De nouveaux invités viennent prêter main forte au noyau fort du groupe - constitué de Theon Cross au tuba et des deux batteurs-percussionnistes Edward Wakili-Hick et Tom Skinner. Ainsi du saxophoniste du groupe britannique Jazz Warrior Steve Williamson, de Angel Bat Dawid, chanteuse originaire de Chicago, la poétesse américaine Moor Mother, le légendaire MC grimeD Double E, et le rappeur/artiste slam britannique Kojey Radical entre autres.

Shabaka Hutchings sublime l’ensemble de nappes complexes de ses bois (sax ténor, clarinette basse, flûte), une réalisation magistralement orchestrée en plein confinement. L’album débute comme il se termine, par une déclaration où voix et musique s’unissent pour exprimer sans fard toute la rage et la frustration nées de la mort de George Floyd et les manifestations Black Lives Matter qui ont suivi. Du début à la fin, l’album puise dans son for intérieur, s’aventurant dans des explorations introspectives - en recherchant des cosmologies oubliées et de nouvelles façons d’exister.

Pour “Black To The Future”, Shabaka Hutchings a précisément ordonné et nommé chaque titre afin que l’ensemble prenne la forme d’une déclaration poétique dont la profondeur de la signification symbolique est comprise en conjonction avec le flow musical.

Cette déclaration - le tracklisting - est la suivante “Field negus - pick up your burning cross - think of home - hustle - for the culture - to never forget the source - In remembrance of those fallen - Let the circle be unbroken - Envision yourself levitating - Throughout the madness, stay strong - Black.” (Negus des champs - ramasse ta croix enflammée - pense à la maison - bosse - pour la culture - pour ne jamais oublier la source - En souvenir de ceux qui sont tombés - Que le cercle ne soit pas brisé - Imagine-toi en lévitation - reste fort pendant toute cette folie - Black).

