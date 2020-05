Sonny Rollins (9/10) : Une splendide solitude (1985-2000)

L'ivresse de la solitude - Une interview de Sonny Rollins par Alex Dutilh en 10 épisodes.

[première diffusion le 19 décembre 2013]

« Saxophone Colossus », « Tenor Madness », « Our Man in Jazz », “What’s New”… Les titres des albums de Sonny Rollins campent bien le personnage. Une légende vivante : 83 ans, 65 ans de carrière ! Ce qui signifie qu’il démarra sa carrière sur des chapeaux de roues. Il n’avait pas 20 ans, que le saxophoniste avait déjà joué avec Thelonious Monk et enregistré avec Jay Jay Johnson ou Bud Powell.

L’homme est célèbre pour quelques silences retentissants : lorsqu’il se retira de la scène à l’aube des années 60 ou fit le choix mystique de s’installer en Inde quelques années plus tard. Cet été, des problèmes pulmonaires (en voie de guérison) lui ont valu d’annuler ses concerts.

Alex Dutilh lui a rendu visite fin octobre dans sa maison dans les bois de Woodstock, à 2 heures de route de Manhattan. Là, il a trouvé un homme serein, épanoui, épris de solitude, impatient de revenir en studio… « pour faire enfin le disque dont je serait totalement satisfait » allait-il confier sans rire. Lui qui a multiplié les chefs d’œuvre et accumulé les plus prestigieuses récompenses ! L’interview révèle un bourreau de travail avec un appétit intact pour la seule chose qui compte en dernière analyse : la beauté et le partage de la musique.

Lucide, précis, totalement singulier, il commente le moindre recoin de sa carrière avec une exigence qui lui sert de moteur infatigable. En dix épisodes, une vie de jazz aux magnifiques fulgurances. Un son énorme, hérité de son maître Coleman Hawkins, et la générosité d’un homme en plein dans son temps.

Episode 9 : Une splendide solitude (1985-2000)

Poursuivant ses 25 ans sur Milestone, Sonny Rollins frappe un grand coup en 1985 avec un album entier consacré à un solo de 56 minutes ! Dans la foulée, il va accueillir en studio à ses côtés, toute une série de musiciens de premier plan (Jack DeJohnette, Branford Marsalis, Tommy Flanagan, Al Foster

Programmation musicale

Sonny Rollins « The Montreal Concert, 1982 »

Here You Come Again (B. Mann, C. Weil)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Bobby Broom, Yoshiaki Masuo (guitare)

Bob Cranshaw (basse)

Jack DeJohnette (batterie)

Gambit 69314

Sonny Rollins « The Solo Album »

Soloscopie (Sonny Rollins)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Milestone 9137

Sonny Rollins « Dancing In The Dark »

Duke Of Iron (Sonny Rollins)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Clifton Anderson (trombone)

Mark Soskin (piano)

Jerome Harris (basse)

Marvin "Smitty" Smith (batterie)

Milestone 9155

Sonny Rollins « Falling in Love With Jazz »

For All We Know (Coots, Lewis)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Branford Marsalis (saxophone ténor)

Tommy Flanagan (piano)

Jerome Harris (basse)

Jeff Watts (batterie)

Milestone 9179

Sonny Rollins « Here’s To The People »

Young Roy (Sonny Rollins)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Roy Hargrove (trompette)

Mark Soskin (piano)

Bob Cranshaw (basse)

Al Foster (batterie)

Milestone 9194

Sonny Rollins « +3 »

Cabin In The Sky (Latouche, Duke)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Stephen Scott (piano)

Bob Cranshaw (basse)

Jack DeJohnette (batterie)

Milestone 9520

Sonny Rollins « Global Warming »

Global Warming (Sonny Rollins)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Clifton Anderson (trombone)

Stephen Scott (piano)

Bob Cranshaw (basse)

Perry Wilson (batterie)

Victor See Yuen (percussions)

Milestone 9280