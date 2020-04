Sonny Rollins (8/10) : Le retour flamboyant (1972-84).

L'ivresse de la solitude - Une interview de Sonny Rollins par Alex Dutilh en 10 épisodes

[première diffusion le 18 décembre 2013]

Retrouvezl'interview intégrale en version originaleen cliquant sur les photos

« Saxophone Colossus », « Tenor Madness », « Our Man in Jazz », “What’s New”… Les titres des albums de Sonny Rollins campent bien le personnage. Une légende vivante : 83 ans, 65 ans de carrière ! Ce qui signifie qu’il démarra sa carrière sur des chapeaux de roues. Il n’avait pas 20 ans, que le saxophoniste avait déjà joué avec Thelonious Monk et enregistré avec Jay Jay Johnson ou Bud Powell.

L’homme est célèbre pour quelques silences retentissants : lorsqu’il se retira de la scène à l’aube des années 60 ou fit le choix mystique de s’installer en Inde quelques années plus tard. Cet été, des problèmes pulmonaires (en voie de guérison) lui ont valu d’annuler ses concerts.

Alex Dutilh lui a rendu visite fin octobre dans sa maison dans les bois de Woodstock, à 2 heures de route de Manhattan. Là, il a trouvé un homme serein, épanoui, épris de solitude, impatient de revenir en studio… « pour faire enfin le disque dont je serait totalement satisfait » allait-il confier sans rire. Lui qui a multiplié les chefs d’œuvre et accumulé les plus prestigieuses récompenses ! L’interview révèle un bourreau de travail avec un appétit intact pour la seule chose qui compte en dernière analyse : la beauté et le partage de la musique.

Lucide, précis, totalement singulier, il commente le moindre recoin de sa carrière avec une exigence qui lui sert de moteur infatigable. En dix épisodes, une vie de jazz aux magnifiques fulgurances. Un son énorme, hérité de son maître Coleman Hawkins, et la générosité d’un homme en plein dans son temps.

Episode 8 : Le retour flamboyant (1972-84).

Au retour de ses recherches mystiques, le voici à nouveau inclassable et adepte des contrepieds : il peut aussi bien inviter une cornemuse dans son groupe que répondre aux sollicitations des Rolling Stones ! Entre les deux, comme Miles Davis sut le faire, il adopte la guitare électrique comme un signe du temps

Programmation musicale

Sonny Rollins « The Next Album »

Skylark (Carmichael, Mercer)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

George Cables (piano)

Bob Cranshaw (contrebasse)

David Lee (batterie)

Milestone 9042

Sonny Rollins « In Japan »

St. Thomas (Sonny Rollins)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Yoshiaki Masuo (guitare)

Bob Cranshaw (basse électrique)

David Lee (batterie)

James Mtume (percussions)

Victor VICJ-23001

Sonny Rollins « The Cutting Edge »

Swing Low, Sweet Chariot (Trad., arr. Rollins)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Rufus Harley (cornemuse)

Yoshiaki Masuo (guitare)

Stanley Cowell (piano)

Bob Cranshaw (basse électrique)

David Lee (batterie)

James Mtume (congas)

Milestone 9059

Sonny Rollins « Nucleus »

Newkleus (Mtume)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Bennie Maupin (saxophone ténor, clarinette basse, saxello, Lyricon)

George Duke (piano, piano électrique)

Bob Cranshaw (basse électrique)

Roy McCurdy(batterie)

Milestone 9064

Sonny Rollins « The Way I Feel »

The Way I Feel About You (George Duke)

Oscar Brashear (trompette)

Gene Coe (trompette)

Chuck Findley (trompette)

George Bohanon (trombone)

Lew McCreary (trombone)

Marilyn Robinson (cor d'harmonie)

Alan Robinson (cor d'harmonie)

Don Waldrop (tuba)

Bill Green (piccolo, flûte, saxophone soprano)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Patrice Rushen (piano, piano électrique, synthétiseurs, clavinet)

Lee Ritenour (guitare)

Alex Blake (basse acoustique)

Billy Cobham (batterie)

Bill Summers (congas, percussions)

Milestone 9074

Sonny Rollins « Don’t Stop The Carnival »

Autumn Nocturne (Myrrow Gannon)

Donald Byrd (trompette)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Mark Soskin (piano)

Aurell Ray (guitare électrique)

Jerome Harris (basse électrique)

Tony Williams (batterie)

Milestone 55005

Rolling Stones « Tattoo You »

Waiting On A Friend (Jagger, Richards)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

The Rolling Stones

Polydor 0602527015699

