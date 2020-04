Sonny Rollins (3/10) : Les notes bleues (1956-57)

L'ivresse de la solitude - Une interview de Sonny Rollins par Alex Dutilh en 10 épisodes

[première diffusion le 11 décembre 2013]

Retrouvezl'interview intégrale en version originaleen cliquant sur les photos

« Saxophone Colossus », « Tenor Madness », « Our Man in Jazz », “What’s New”…

Les titres des albums de Sonny Rollins campent bien le personnage. Une légende vivante : 83 ans, 65 ans de carrière ! Ce qui signifie qu’il démarra sa carrière sur des chapeaux de roues. Il n’avait pas 20 ans, que le saxophoniste avait déjà joué avec Thelonious Monk et enregistré avec Jay Jay Johnson ou Bud Powell.

L’homme est célèbre pour quelques silences retentissants : lorsqu’il se retira de la scène à l’aube des années 60 ou fit le choix mystique de s’installer en Inde quelques années plus tard. Cet été, des problèmes pulmonaires (en voie de guérison) lui ont valu d’annuler ses concerts.

Alex Dutilh lui a rendu visite fin octobre dans sa maison dans les bois de Woodstock, à 2 heures de route de Manhattan. Là, il a trouvé un homme serein, épanoui, épris de solitude, impatient de revenir en studio… « pour faire enfin le disque dont je serait totalement satisfait » allait-il confier sans rire. Lui qui a multiplié les chefs d’œuvre et accumulé les plus prestigieuses récompenses ! L’interview révèle un bourreau de travail avec un appétit intact pour la seule chose qui compte en dernière analyse : la beauté et le partage de la musique.

Lucide, précis, totalement singulier, il commente le moindre recoin de sa carrière avec une exigence qui lui sert de moteur infatigable. En dix épisodes, une vie de jazz aux magnifiques fulgurances. Un son énorme, hérité de son maître Coleman Hawkins, et la générosité d’un homme en plein dans son temps.

Episode 3 : Les notes bleues (1956-57)

La signature d’un contrat chez Blue Note est le signe de la consécration. Et se doter de Donald Byrd, Max Roach, J.J. Johnson, Horace Silver, Art Blakey ou Thelonious Monk comme accompagnateurs, se lit comme une prise de pouvoir. En deux volumes, sa prestation au Village Vanguard en est la marche triomphale

Programmation musicale

Sonny Rollins « Volume One »

Decision (Sonny Rollins)

Donald Byrd (trompette)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Wynton Kelly (piano)

Gene Ramey (contrebasse)

Max Roach (batterie)

Blue Note 1542

Sonny Rollins « Volume Two »

Why Don’t I (Sonny Rollins)

Jay Jay Johnson (trombone)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Horace Silver (piano)

Paul Chambers (contrebasse)

Art Blakey (batterie)

Blue Note 1558

Sonny Rollins « Newk’s Time »

The Surrey With the Fringe On Top (R. Rodgers, O. Hammerstein)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Wynton Kelly (piano)

Doug Watkins (contrebasse)

Philly Joe Jones (batterie)

Blue Note 84001

Sonny Rollins « A Night at The Village Vanguard, Vol 1 »

A Night in Tunisia (D. Gillespie, F. Paparelli)

Sonny Sollins (saxophone ténor)

Donald Bailey (contrebasse)

Pete La Roca (batterie)

Blue Note 1581

Sonny Rollins « A Night at The Village Vanguard, Vol 2 »

Softly As In A Morning Sunrise (D. Gillespie, F. Paparelli)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Wilbur Ware (contrebasse)

Elvin Jones (batterie)

Blue Note 1581

Sonny Rollins « A Night at The Village Vanguard, Vol 2 »

I Can’t Get Started (V. Duke, I. Gershwin)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Wilbur Ware (contrebasse)

Elvin Jones (batterie)

Blue Note 1581

Sonny Rollins « The Sound of Sonny »

It Could Happen To You (Burke, Van Heusen)

Sonny Rollins (saxophone ténor)

Riverside 241