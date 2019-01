L'actualité du jazz : Snorre Kirk, le snare drum de Copenhague

Au sommaire aujourd'hui

Snorre Kirk à la Une

Entouré de quelques uns des meilleurs jazzmen danois, les deux pieds fermement ancrés dans la tradition et un oeil tourné vers le futur, le norvégien Snorre Kirk (résidant au Danemark) nous offre un ensemble de compositions où la batterie agit constamment comme l’élément central d’une rythmique vigoureuse, tout autant dans les moments d'obédience gospel et d’inspirations latines que dans les balades sphériques. Passant d’une rêverie exotique à un blues terrestre et inédit, la démarche du batteur est solide et assurée. Voilà une musique qui a de l’âme et du swing. La quintessence du cool.

Agissant en qualité de bandleader et compositeur, Snorre a pensé essentiel de devenir familier avec l’ADN musical de ses solistes, afin d’adapter son travail d’écriture en fonction de chacun d’eux et, ainsi, d’amener un son unique porté par des compositions pétillantes et le désir d’explorer et maîtriser un maximum d’éléments et de directions inhérents à l’histoire du jazz.

Huit des neuf morceaux qui constituent le répertoire de Beat sont des compositions de Snorre Kirk. La seule qui n’en est pas une est une adaptation du thème ‘Zanzibar’, écrit par le contrebassiste Juan Tizol, à l’époque membre de l’orchestre de Duke Ellington. Sans qu’on ne sache vraiment pourquoi, ce thème est tombé dans l’anonymat et n’a, de fait, été que rarement entendu et encore moins interprété. Brillant de mille couleurs, ‘Zanzibar’ est une merveille de composition et Snorre s’est donné la responsabilité de la maintenir en vie, lui servant également d’inspiration. Un choix loin d’être le fruit du hasard, puisque, à l’instar de la musique du batteur, c’est un morceau qui respire la joie.

Rares sont les jeunes musiciens à avoir fait le pont entre les différents jazz de façon si spectaculaire que Snorre Kirk. Le répertoire ainsi que le line-up de ce 4ème album démontrent bien que l’auditeur a affaire à un “working band” (voire “hard-working band”!) avec de talentueux solistes aux rôles bien distincts.

Snorre Kirk (batterie et composition)

Tobias Wiklund (cornet à pistons)

Klas Lindquist (saxophone alto et clarinette)

Jan Harbeck (saxophone ténor)

Magnus Hjorth (piano)

Lasse Mørck (basse)

Programmation musicale

Jo Jones « Special »

Shoe Shine Boy (Sammy Cahn, Saul Chaplin)

Vanguard 662132

Leon Parker « Belief »

Ray of Light (Leon Parker)

Columbia 4851382

Marcin Masecki, Jerzy Rogiewicz « Ragtime »

Dinah (Harry Akst)

BMC 256

Joe Haider « Waltz For Ever »

The Reconciliation (Joe Haider)

Double Moon 71351

Martin Salemi « Short Stories »

Regina (Martin Salemi)

Igloo 285

Olivier Ker-Ourio « French Songs »

Champs-Élysées (Michael Wilshaw, Pierre Delanoë)

Bonsaï 145922

Jorge Rossy « Beyond Sunday »

Kierva (Al Foster)

Jazz & People 818009

Kevin Reveyrand « Reason and Heart »

Reason and Heart (Kevin Reveyrand)

Assaï AR-CD08