Snorre Kirk encore plus haut

Le sixième album “Going Up” du batteur et compositeur Snorre Kirk paraît chez Stunt. Il y a quelque chose de délicieusement familier dans ce classicisme joliment décalé par une vraie originalité.

C'est l'écho de quelque chose qui a été - quelque chose qui n'existe plus de la même manière qu'autrefois. Entendre cette musique pour la première fois est nostalgique, mais sans la moindre tristesse. Et quand le groupe joue en concert, que ce soit à Brême, à Copenhague ou à Kansas City (où ils ont joué devant un public qui n'avait aucune idée de ce qui l'attendait), la réaction des spectateurs est toujours la même : un rugissement de joie.

Le batteur de 39 ans Snorre Kirk, s'est présenté au monde du jazz en tant que compositeur et chef d'orchestre en 2012 avec le premier album “Blues Modernism”, salué par la critique, qui a remporté le prix de l'album de l'année du magazine danois JazzSpecial et a reçu deux nominations aux Danish Music Awards cette année-là. Ses sorties suivantes “Europa” (2015), “Drummer & Composer” (2017) et “Beat” (2018) ont ouvert la voie à une percée internationale et ont ouvert les portes de certains des plus grands et des plus célèbres festivals de jazz en Europe et en Asie à Snorre Kirk. L'automne 2019 a vu la sortie du cinquième album de Snorre Kirk, intitulé “Tangerine Rhapsody”, auquel participait déjà le saxophoniste américain Stephen Riley.

“Going Up” se présente comme un recueil de mélodies à chanter, habillées de beaux arrangements et constellées de détails. Les saxophonistes ténors Stephen Riley et Jan Harbeck sont soutenus par une section rythmique particulièrement élégante, avec le piano funky de Magnus Hjorth, la contrebasse d'Anders Fjeldsted et la batterie de Snorre Kirk. C'est comme une mise à jour de l'esprit et du style du jazz swing. Une réactualisation, imprégnée d’une chaleur et d’une sagesse très conviviales. La prise en compte de la tradition et l'engagement créatif sont des valeurs qui émanent de chacun de ces musiciens triés sur le volet. Ils canalisent et soutiennent une part du patrimoine sans tomber dans le piège de l'adorer aveuglément et exclusivement.

Stephen Riley s'est fait un nom après avoir rejoint les groupes de Harry Connick et de Ray Charles à l'âge de 17 ans. Depuis, il a travaillé avec des grands noms du jazz, de Wynton Marsalis à Norah Jones. Il est devenu un musicien reconnu, y compris en Europe. Au Danemark, les auditeurs l'ont entendu avec le batteur Thomas Blackman et le bassiste Lennart Ginman, dans le New Jungle Orchestra, et sur ses nombreux et excellents albums du label SteepleChase.

Stephen Riley est comme un poisson dans l’eau sur cette musique. Lorsque vous l'entendez dans le contexte de ce groupe, la joie mutuelle, la fierté et le désir brûlant de swinguer sont indéniables. Il envoie chaque solo comme si c'était le dernier. Comme Jan Harbeck, Stephen Riley est le type de musicien dont l'approche pourrait sembler un peu démodée au premier abord, mais si vous êtes capable de résister à la séduction initiale du déferlement sonore et d'écouter de plus près, l'énergie qui se cache derrière son timbre riche et corsé et son phrasé merveilleusement appuyé s'adapte aux compositions et aux arrangements de ce groupe comme un gant de cuir bien patiné.

Il y a une luminosité très particulière dans le son chaud et doux de Stephen Riley. Paul Gonsalves, Lester Young ou Ben Webster ont tous laissé leur marque, mais Stephen Riley sonne comme lui seul. Il a fini par affirmer sa propre esthétique. Il y a 22 ans, il a trouvé un vieux saxophone ténor qui avait exactement le son qu'il recherchait, se lançant dès lors dans une aventure sans fin, preuve supplémentaire du vieil adage selon lequel le jazz est "un voyage, pas une destination".

Snorre Kirk et son groupe parviennent à garder simultanément un œil sur le rétroviseur et l'autre sur la route, créant un cocktail cohérent et irrésistible de soul et de swing à parts égales. Le groupe brille par un appétit pour la vie d'une fraîcheur si intense qu'elle en devient presque religieuse, sans prétention, avec un souffle vif et passionné derrière chaque note.

