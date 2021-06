Simon Moullier, les bonnes vibrations

Accompagné du bassiste Luca Alemanno et du batteur Jongkuk Kim, Simon Moullier démontre avec “Countdown” sa maîtrise du vibraphone dans un réjouissant programme de standards.

"J'ai toujours voulu faire disparaître le vibraphone, transcender l'instrument en quelque chose d'autre, en donnant toujours priorité à la fluidité dans l’expression”.

Sur ce deuxième album, “Countdown” (Fresh Sound New Talent), le vibraphoniste Simon Moullier fait monter la barre d'un cran par rapport à celle qu'il avait placée sur son impressionnant premier album de 2020, “Spirit Song”. Il s'agit d'un trio acoustique original comprenant le bassiste Luca Alemanno et le batteur Jongkuk Kim, deux amis de longue date. Tous trois rendent hommage, comme le dit Simon Moullier, "aux grands compositeurs et aux piliers du jazz", avec des interprétations fraîches et mouvantes qui abordent le répertoire avec un point de vue résolument actuel.

Tout au long de l’album, Simon Moullier fait preuve d’une grande faculté d'improvisation et maîtrise l'art de façonner le récit musical comme il l’avait montré dans “Spirit Song”, où étaient mis en avant les saxophonistes ténors Morgan Guerin et Dayna Stephens et les pianistes Isaac Wilson et Simon Chivallon, en plus d'Alemanno et Kim. Simon Moullier fait montre de toutes ces qualités dans l'environnement épuré de “Countdown”, enregistré en mai 2020, une semaine après la dernière session de studio pour “Spirit Song”. L’album s'ouvre sur le vertigineux titre de John Coltrane tiré de son célèbre album de 1960, “Giant Steps”.

"J'ai toujours cherché à m’exprimer librement dans le cadre de ce répertoire", dit Simon Moullier. Pour aborder ces oeuvres, il s'inspire de sa profonde assimilation des langages de Coltrane, Charlie Parker, Freddie Hubbard, Chick Corea, Herbie Hancock, Sonny Rollins et Cannonball Adderley et de chanteurs comme Nat King Cole et Billie Holiday. "J'ai essayé de trouver comment tordre les notes sur mon instrument pour obtenir une qualité plus vocale dans mon phrasé. Puis j'ai commencé à incorporer de nouvelles techniques pour développer d'autres possibilités d'expression sur l'instrument et aborder un langage personnel”.

Le désir constant de Simon d'élargir les paramètres du vibraphone est lié à son adoption du format “sans filet” du trio avec Alemanno et Kim, ses colocataires pendant deux ans à Brooklyn, après avoir qu’il ait été diplômé du Thelonious Monk Institute à Los Angeles. La clarté distillée et l'enthousiasme de leur jeu collectif sur chaque morceau témoignent de leur profonde complicité.

"En tant que vibraphoniste, le trio est la formation la plus difficile à gérer car il faut maîtriser à la fois le domaine mélodique et harmonique", explique Simon Moullier. "Beaucoup de ces arrangements ont pris forme alors que je cherchais différentes façons d'obtenir une fluidité et une agilité sur l'instrument. Mais ils deviennent vraiment vivants lorsque nous les travaillons tous les trois ensemble. Nous prêtons beaucoup d'attention aux fréquences de chaque instrument et à leur place dans le groupe, à l'atmosphère d'un morceau, à la clarté de chaque mélodie et structure, et nous développons des “grooves” pendant un long moment jusqu'à ce que nous trouvions le bon “feeling”. Nous pensons également à varier notre répertoire et nos tempos. Tout cela fait partie de notre recherche pour transcender les instruments et faire en sorte que le trio sonne comme un seul et même instrument".

Pendant ses années de formation en France, Simon Moullier a étudié les percussions classiques et du monde (non seulement les instruments utilisés dans le contexte orchestral européen, mais aussi ceux du Japon et de l'Afrique de l'Ouest) et a commencé à se consacrer au jazz - en tant que batteur et vibraphoniste - après s'être inscrit au Berklee College of Music. Son apprentissage a été rapide. Il s'est encore accéléré à Los Angeles, tant au Monk Institute avec Herbie Hancock et Wayne Shorter, qu'avec Quincy Jones qui, après avoir rencontré Simon en 2017 au festival de jazz de La Havane, l'a décrit comme "le meilleur vibraphoniste que j'ai entendu". Il a continué à développer sa voie après avoir déménagé à New York, où, dit-il, "j'ai rencontré beaucoup de musiciens et assisté à de nombreux concerts, et j'ai pu observer la musique que je voulais vraiment côtoyer depuis de nombreuses années. “Spirit Song” a été en quelque sorte la naissance et le résumé de mes influences de L.A et New York.”

Avec cette dernière remarque, pensez à “Countdown” comme une sorte de concentré de toutes les influences assimilées par Simon Moullier. « Enregistrer cet album en mai dernier, alors que tout le monde s’adaptait au COVID, était une échappatoire pour nous », dit Simon Moullier dans les notes du livret. «J'ai ressenti un sentiment d'urgence, comme si nous avions un “compte à rebours” pour créer avant que la pandémie n’arrête tout. Je peux voir ce disque comme un reflet de cette urgence, de ce que nous avons ressenti pendant cette période - mais aussi comme le résultat de tant de jeu ensemble au cours de ces dernières années.” Ted Panken

(extrait du communiqué de presse)

