Simon Mary, manifeste pour un monde cristallin

Au sommaire aujourd'hui

Simon Mary à la Une

Il s’agit d’un projet dont la gestation s’est déroulée sur quatre ans et dans lequel le contrebassiste Simon Mary a glissé les fruits de nombre de ses rencontres avec des musiques et des musiciens de tous les continents, autour de quatre points cardinaux principaux, la Bretagne, les Caraïbes, l’Europe de l’Est et l’Asie – avec une prédilection naturelle pour l’Inde.

Simon Mary fait partie de ces musiciens discrets qui suivent leur route avec discernement, cultivant leur art avec intelligence et intégrité. Tissant ses partitions hors des sentiers battus, sa principale ambition est de mener à bien ses envies, en choisissant soigneusement ses compagnons de route et en s’intéressant davantage au cœur de sa musique plutôt qu’aux lumières éphémères d’un « business model » essoufflé. Contrebassiste pilier de la très riche scène nantaise depuis un bon quart de siècle, il a commencé à faire parler de lui au milieu des années quatre-vingt-dix à travers Mukta, un groupe qui a largement participé à l’avènement du mouvement « world jazz », et dont plusieurs des six albums publiés entre 1999 et 2009 restent aujourd’hui des balises. Mais notre homme est avant tout éclectique, et ses talents de compositeur et d’arrangeur l’ont souvent emmené vers les rivages de la musique de film ou de théâtre, sans oublier la pop et la chanson ; on se souvient notamment de ses collaborations avec Philippe Katerine, Leïla Huissoud ou Alexis HK.

Dans ce parcours où la qualité est toujours au rendez-vous, “Krystal Mundi” qui paraît chez Label Ouest / L'Autre Distribution est un joyau. Un aboutissement, aussi. Une ouverture voulue et assumée, qui se retrouve dans toutes les phases de la création de “Krystal Mundi”. L’écriture s’inspire du jazz, de la pop, mais aussi des musiques du monde et de l’école minimaliste américaine. La composition du groupe est inhabituelle : contrebasse, violoncelle, deux violons et une trompette. Enfin, les interprètes eux-mêmes viennent d’horizons différents et ont comme Simon Mary des itinéraires « transversaux » : le trompettiste Geoffroy Tamisier, autre « voix » de Mukta, est un complice de longue date ; le violoniste roumain Marian Iacob Maciuca s’est fait connaître dans Translave puis le Trio Kymata ; son alter ego la Japonaise Tomoko Katsura a joué dans des formations prestigieuses comme l’Ensemble symphonique de New York ; elle et le violoncelliste Guillaume Grosbard – qui a en outre participé à l’aventure de Gotan Project – se sont longuement côtoyés au sein de l’Orchestre de chambre des Pays-Bas.

En dehors de leur virtuosité qui n’est jamais démonstrative, tous ces interprètes ont en commun une grande curiosité et un plaisir de jouer qui résonne dans chacun des morceaux de l’album, une dizaine de pièces où une palette de styles s’entrechoquent avec bonheur : le jazz modal, l’univers de Philip Glass et du Kronos Quartet, les ragas indiens, les musiques des Balkans, Béla Bartók et même parfois l’école de Vienne. On devine aussi ici et là des « cadences », ces instants d’improvisation dont l’origine remonte au XVII° siècle et qui étaient autrefois réservés au soliste d’un concerto classique.

Le voyage commence avec le diptyque De rouge, d’ébène et d’or, un sublime envol basé sur l’évocation des esclaves venus d’Afrique puis de leurs descendants qui ont apporté le jazz en Europe. Plusieurs bonnes fées de la planète Musique se sont penchées sur le berceau de “Krystal Mundi” : le contrebassiste américain Kent Carter patriarche d’un certain jazz libertaire qui a ouvert son studio Juillaguet au cœur de la Charente, l’ingénieur du son anglais Jerry Boys star de la console – il a travaillé avec le Buena Vista Social Club, Ali Farka Touré, Ry Cooder, Everything But The Girl et R.E.M. – qui a mixé et co-produit l’album, Raphaël Jonin enfin qui, au milieu de ses autres travaux du moment – de Youn Sun Nah à Ahmad Jamal en passant par les dernières réalisations du label Inna De Yard – a masterisé l’album dans sa caverne-studio de Cordes au cœur du Tarn.

À l’instar de Sun Ra ou de Christian Vander, Simon Mary, artiste total, musicien, compositeur et arrangeur, invente sa propre cosmogonie musicale. Miroir d’un début de siècle en quête de sens, hantée par une singulière beauté mélodique et rythmique, elle est gorgée d’une puissance acoustique peu commune et elle génère une intense sérénité… Au fait, il faudrait peut-être donner un nom à cette musique innovante et résolument « _différent_e » ? Nous suggérons un début de définition que chacun complétera : une musique de chambre contemporaine et humaniste, habitée par un groove qui est tout simplement celui de la pulsation du monde. (extrait du communiqué de presse - Pascal Bussy)