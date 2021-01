Simin Tander, une impérissable douceur

Le nouveau projet de Simin Tander, "Unfading" qui paraît sur le label allemand Jazzhaus, représente son immersion dans un territoire musical intime et fascinant, une approche de l’intemporel et de l’immortel de l'âme.

Simin Tander à la Une

Le résultat est une texture d’une grande délicatesse qui fait entendre l'indicible entre les lignes de chansons ouvertes.

Après son second album personnel sur Jazzhaus, "Where Water Travels Home" (2014), et sa passionnante collaboration avec le pianiste norvégien Tord Gustavsen pour le label ECM ("What Was Said", 2016), la chanteuse germano-afghane Simin Tander ouvre une nouvelle porte sur son parcours artistique. Au passage, elle découvre des paysages sonores inhabituels avec sa voix expressive et un tout nouveau quartet. Avec ce nouvel album "Unfading" elle entrelace le flux de chansons aux résonances actuelles avec la puissance de mélodies intemporelles, les échos d’un passé millénaire avec des passages de liberté improvisés.

Et cela dans une perspective très féminine : des textes de poétesses en langue pachtoune ou la métamorphose d'un tube afghan des années 60 sont juxtaposés à la poésie de Sylvia Plath, aux compositions de Simin Tander sur un ton narratif délicieusement intime ou à une berceuse espagnole classique. Un arc dramatique embrassant des siècles et reliant différentes femmes créatives.

Simin Tander a réuni trois musiciens exceptionnels dans un ensemble tout à fait atypique afin de franchir ce pas courageux. Le bassiste suédois Björn Meyer et le percussionniste suisse Samuel Rohrer (tous deux artistes ECM) créent un cadre imaginatif et rythmique, alternent un jeu de riffs entraînants, palpitants et presque funky avec des textures impressionnistes.

Le musicien tunisien Jasser Haj Youssef, qui joue de la viole d'amour, est le pendant subtil de la voix de Simin Tander : le son profond et délicatement chaud de cet instrument baroque unique évoque de riches paysages sonores et joue un rôle prépondérant.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traductio E. Lacaze / A. Dutilh)