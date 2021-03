Shijin, les quatre samouraïs

Suite à l’album sorti en 2018 et plusieurs tournées, Shijin présente son 2ème album “Theory of Everything”, qui paraît chez Alter-Nativ. Pour cette nouvelle production, le bassiste français Laurent David construit ce disque à partir des briques élémentaires que sont les instrumentistes du quartet.

Au sommaire aujourd'hui

Shijin à la Une

Les Shijin proposent ici 8 pièces résultant d’interactions, d’abord élaborées en duo, puis complétées par les deux autres éléments et enfin fixées ensemble dans le format du « concept album », conciliant l’électrique et l’acoustique, l’improvisation et l’écriture ou encore la musique contemporaine et le jazz traditionnel.

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Dan Blake - Da Fé

Jazz Bonus article Jazz Bonus : Roberto Magris - Shuffling Ivories

A l’instar de La Théorie Du Tout, considérée comme le Graal des Théories, et consistant à concilier l’infiniment grand et l’infiniment petit, la création musicale collégiale est un principe aussi excitant que complexe, quand il n’est pas simplement impossible. Les interactions entre les musiciens, créatrices d’harmonies, de rythmes et de mélodies surgissent de l’énergie du vide !

La réputation rythmique du duo Malcolm Braff / Stéphane Galland n’est plus à faire, la vélocité, le lyrisme et l’ouverture d’esprit de Stéphane Guillaume non plus. Il ne reste plus qu’à Laurent David de maintenir tout cela avec force et détermination. Les musiciens se réunissent d’abord en duo, écrivant en connivence une forme, un thème, une structure, tout en laissant suffisamment d’espace pour les autres musiciens, qui ont ajouté à leur guise leurs lignes instrumentales.

à réécouter AUDIO 54 min émission Open jazz L'actualité du jazz : Shijin, le jeu de pistes

Fort de cette matière, Laurent David élabore une méthode de production, à la manière des tournages de cinéma, et réunit enfin l’ensemble du groupe afin d’enregistrer les pistes définitives. Le résultat est une savante mise en scène, incluant par exemple deux sets de batterie aux prises de son antagonistes, des flûtes traitées par un synthétiseur modulaire, un piano réverbéré naturellement ou encore des pistes de basse électrique tranchantes…

(extrait du communiqué de presse)