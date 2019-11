Shake Stew, la révélation autrichienne de l'année

Au sommaire aujourd'hui

Shake Stew à la Une

Comme l'a décrit un journal autrichien, “Gris Gris” de Shake Stew qui paraît chez Traumton, est "un road movie intergalactique pour les oreilles".

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Paul Jarrett vendredi 29 novembre à 20h45 au Comptoir à Fontenay-Sous-Bois (94). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert des Quatre Vents vendredi 29 novembre à 20h30 au Théâtre Denis à Hyères (83) dans le cadre de Jazz au Théâtre Denis des sessions d'automne de Jazz à Porquerolles. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Le groupe autrichien Shake Stew est devenu un phénomène. Ils ont connu un énorme succès, non seulement à domicile, mais dans toute l'Europe, devenant ainsi l'un des groupes les plus en vue du circuit. Ils ont même propagé leur son unique bien plus loin, incluant une vaste tournée au Canada avec des concerts remarqués au Festival de jazz de Montréal ainsi qu’au North Sea Jazz Festival. Le groupe a également attiré l'attention du plus grand journal allemand, Die Zeit qui, dans un geste inhabituel, a envoyé un de ses journalistes passer 5 jours avec le groupe pour couvrir sa résidence d'été au Jazz Club Unterfahrt de Munich, ce qui a eu un effet euphorisant. Au Royaume-Uni, ils sont encore peu connus, avec un festival confirmé pour l'année prochaine, mais cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas attiré l’attention : BBC Radio 3 a diffusé un concert en direct plus tôt cette année et Jazz FM a été l'un des premiers partisans de leur dernier album “Rise and Rise Again”, avec Shabaka Hutchings. Fort de ce succès, le groupe sort son troisième album studio “Gris Gris” chez Traumton.

La configuration inhabituelle du groupe - 2 batteurs, 2 bassistes et 3 cuivres - est l'une des clés du succès de ce groupe de 7 musiciens. La section rythmique percutante de Nikolaus Dolp et Mathias Koch, avec les deux bassistes, Lukas Kranzelbinder et Oliver Potratz, créent la caisse de résonnance de trois des plus impressionnants souffleurs de la scène européenne - Clemens Salesny, Johannes Schleiermacher et Mario Rom - conduits à se dépasser. Cette instrumentation, qui au premier abord semble un peu étrange, se fond harmonieusement, créant la marque de fabrique Shake Stew. Les ajouts du Guembri (luth basse marocain) - sur lequel Kranzelbinder joue depuis un certain temps déjà - et de la flûte, ajoutent encore plus de texture à ce qui est déjà un équilibre complexe de sons. Avec les 9 titres sur “Gris Gris” écrits par Kranzelbinder, Shake Stew a encore une fois sorti le lapin du chapeau.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)