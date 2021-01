Shai Maestro, avec tambour et trompette

Pour “Human” qui paraît chez ECM, le pianiste Shai Maestro choisit un format nouveau, celui du quartet. C’est le trompettiste Philip Dizack qui vient rejoindre le trio.

Au sommaire aujourd'hui

Shai Maestro invité de Alex Dutilh

Dans sa critique du premier disque en leader de Shai Maestro pour ECM “The Dream Thief”, le journaliste de All About Jazz avait souligné “une atmosphère lyrique pleine d’invention, une éloquence émotionnelle exceptionnelle et une virtuosité collective constamment au service de la musique.” Toutes ces qualités s’appliquent de la même manière à “Human”.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Jimmy Giuffre - 1961

Jazz Agenda article Jazz Agenda Fantôme

Dans ce nouvel album, Shai Maestro a réuni un groupe éblouissant, composé du batteur israélien Ofri Nemheya et du contrebassiste péruvien Jorge Roeder, s’est transformé en quartet avec l’arrivée du trompettiste américain Philip Dizack. La générosité du style de Shai Maestro s’associe à merveille avec la vivacité et la rapidité d’esprit dont Philip Dizack fait preuve dans son approche de l’improvisation.

Vers la fin d’un programme composé presque entièrement de pièces originales de Shai Maestro explorant une grande variété d’humeurs, le quartet offre sa propre version du grand classique de Duke Ellington In A Sentimental Mood, tandis que la pièce de Shai Maestro intitulée Hankand Charlie rend unvibrant hommage à l’empathie musicale partagée par les regrettés Hank Jones et Charlie Haden. “Human” a été enregistré au studio La Buissonne dans le sud de la France en février 2020, sous la direction musicale de Manfred Eicher.

(extrait du communiqué de presse)