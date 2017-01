SFJazz Collective et Zakir Hussain, en direct de San Francisco, pour les 5 ans du SFJazz Center

, © Alex Dutilh

Mercredi 18 janvier, le SFJazz Gala 2017 rend hommage à Zakir Hussain au SFJazz Center à San Francisco. La prestiieuse institution accueillera des leaders culturels et politiques, des célébrités, des artistes et amateurs de musique

Le virtuose de tabla classique de notre époque, Zakir Hussain est un phénomène international dans le domaine de la percussion et dans le monde de la musique en général. Il est l'un des musiciens les plus influents de ces dernières décennies et, acteur de la globalisation du jazz, a largement contribué à ce que les frontières tombent entre les musiques et à ce que le jazz américain s'ouvre aux autres continents.

Pour la soirée s'achevant sur la remise d'un prix pour l'ensemble de sa carrière, on retrouvait à ce concert Gala : Zakir Hussain (tablas), Joe Lovano (sax ténor), Bill Frisell (guitare), Terence Blanchard (trompette), Joshua Redman (sax ténor), Stefon Harris (vibraphone), Cindy Blackman Santana (batterie), Mary Stallings (voix), Kronos Quartet, John Santos (percussions), John Handy (sax alto), Eric Harland (batterie), ainsi que le SFJazz Collective au complet : Miguel Zenon (sax alto), David Sanchez (sax ténor), Sean Jones (trompette), Robin Eubanks (trombone), Edward Simon (piano), Warren Wolf (vibraphone), Matt Penman (contrebasse) et Obed Calvaire (batterie).

Éblouissant plateau ? Normal, puisqu'il s'agissait de la soirée de gala annuelle permettant de lever 1,3 million de dollar pour les activités SFJazz Center…

, © Fabien Fleurat

Les Éditions Radio France ont publié dans la collection Ocora un album intitulé "Inde du Nord" avec Zakir Hussain et Pramod Kumar.

Programme du concert diffusé