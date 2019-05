Serena Fisseau & Vincent Peirani, children's corner

Au sommaire aujourd'hui

Serena Fisseau & Vincent Peirani à la Une

Serena Fisseau & Vincent Peirani sont artistes tous les deux, mais avant tout, parents de deux enfants : Enzo, 9 ans et Izao, 3 ans. Leur premier a été source d’inspiration pour un livre disque et un spectacle de Serena Fisseau, « D’une ile à l’autre » sorti en 2010. Le deuxième leur a donné envie de se retrouver en duo autour de chansons qui les accompagnent au quotidien avec leurs enfants.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Bedmakers “Tribute to an Imaginary Folk Band" mardi 28 mai à 20h30 à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin(93). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Anne Paceo "Rewind" mercredi 29 mai à 23h au Magic Mirrors à Coutances (50) dans le cadre de Jazz Sous les Pommiers. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Théo Ceccaldi "Django" jeudi 30 mai à 16h au théâtre municipal de Coutances (50) dans le cadre de Jazz Sous les Pommiers. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de jeudi 30 mai à 16h au théâtre municipal de dans le cadre de Jazz Sous les Pommiers. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Bojan Z + Reis-Demuth-Wiltgen & Joshua Redman vendredi 31 mai à partir de 21h au Parc des Expositions du Comminges à Saint-Gaudens (31) dans le cadre de Jazz en Comminges. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Depuis quelques années, Serena Fisseau chante des berceuses et comptines pour enfants. Un univers qu’elle affectionne particulièrement car instantané, simple et qui s’adresse à tous. Cette fois, avec Vincent Peirani, ils proposent ensemble un projet allant de berceuses universelles (Over The Rainbow chantée pour la première fois par Judy Garland, What A Wonderfull World incarné par Armstrong) à des chansons populaires telles que La Tendresse murmurée par Bourvil, And I love Her des Beatles.

Serena passe du français au portugais, de l’anglais à l’indonésien (son héritage) et nous offre même un moment en occitan, une chanson empruntée à André Minvielle. L’amour, la tendresse, le réconfort font le lien entre tous ces mots, ces mélodies qui nous irradient d’une même vibration enveloppante et rassurante.

Serena Fisseau (voix)

Vincent Peirani (accordéon / accordina / bandonéon / piano / percussions / boîte à musique)

Vincent Peirani "Living Being II" est en concert le 15 juin à la Philharmonie de Paris