Sarah McKenzie, le tour du monde en 12 singles

Une tournée brutalement stoppée par la pandémie au printemps 2020 a été l’occasion pour la chanteuse, pianiste et songwriter Sarah McKenzie de réussir un pari insensé, celui de tendre la main à 30 musiciens de 11 pays différents pour un projet au nom évocateur : Music Connects our World.

Dans la matinée du vendredi 13 mars 2020, je suis arrivée à l'aéroport de Londres Heathrow en provenance de Los Angeles pour apprendre que tous mes concerts à venir en Europe avaient été annulés dans la nuit. Patatras !

J'ai néanmoins poursuivi mon voyage et suis resté le week-end suivant dans la belle ville de Nice, sur la Côte d'Azur, où mon premier spectacle aurait dû avoir lieu. Le lendemain soir, je dînais dans la vieille ville au Safari, sur le cours Saleya. Sur le mur, juste à côté de ma table, il y avait une superbe photo de Louis Armstrong. Louis avait joué au festival de jazz de Nice en 1948, l'année de son inauguration - et, apparemment, avait dîné dans ce même restaurant. Le serveur nous a dit qu'à partir du lendemain, tous les restaurants de France devaient fermer leurs portes. Totalement bizarre ! Une fermeture ? Personne n'avait jamais entendu parler d'une telle chose.

IJe suis rentrée à Londres dès le dimanche soir pour échapper au confinement en France, mais quelques jours plus tard, le même type de confinement était annoncé pour le Royaume-Uni. La pandémie de coronavirus a fait des ravages dans le monde entier. Pour échapper au confinement de la grande ville, j'ai loué une belle maison de campagne très pittoresque à Hastings, dans le sud-est de l'Angleterre. C'était une ancienne école avec beaucoup de caractère. À l'origine, je voulais rester trois semaines... et j’en suis partie trois mois et demi plus tard. C'est à ce moment-là que “Music Connects our World” est né.

La maison avait un vieux piano droit qui s'est vite désaccordé. Je suppose qu'il n'avait pas l'habitude d'être beaucoup joué. L'accordeur de piano a refusé de venir, l'accordage du piano n'étant pas considéré comme un "travail essentiel". No comment… Heureusement, j'ai trouvé un studio à proximité avec un piano à queue et l'ingénieur avait déjà eu la Covid et était tout heureux de donner un coup de main. Il avait configuré son studio pour contrôler la console à distance depuis un iPad et s'est assis dehors dans son jardin.

La première chanson que nous avons enregistrée et filmée était I Hear Music, que j'avais arrangée en duo pour contrebasse et piano. Une fois la vidéo diffusée, j'ai été submergée par les réactions. Les merveilleuses personnes du DRAA de Walnut Creek en Californie m'ont contacté et m'ont demandé si je pouvais en faire d'autres pour eux et m'ont commandé un programme de 60 minutes. Comme tous les musiciens devaient s'enregistrer et se filmer à distance, cela ouvrait la porte à une collaboration avec toute personne dans le monde ayant la capacité technique de travailler de cette manière. Et pendant que tout le monde se retranchait, s'isolait et se séparait physiquement des autres, la musique nous reliait tous, dans le monde entier et par-delà les genres. Quelle merveilleuse chose qu'est et peut être la musique !

En quelques mois, j'ai ainsi enregistré 12 chansons avec 30 musiciens de 11 pays, allant du jazz à la bossa nova, au tango, au blues et même à la musique pop. Toutes les chansons ont été publiées sous forme de vidéos sur Facebook et YouTube, et certaines d'entre elles sous forme de singles audio. Certaines étaient mes compositions originales, nouvelles ou anciennes, d'autres des standard du jazz, que j'ai arrangé pour l’occasion

Dans la région de San Francisco, “Music Connects our World” a été diffusé sur une chaîne de télévision locale. J'ai donc enregistré une présentation pour toutes les chansons, racontant l'histoire de la chanson, sa création, les musiciens participants, etc. J'ai enregistré ces présentations fin septembre, lorsque la première vague était passée et qu'il était à nouveau possible de voyager. Et une fois de plus, je me suis retrouvé à Nice - le cercle semblait se boucler, mais le concert reprogrammé a de nouveau été annulé et la deuxième vague est arrivée...

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)