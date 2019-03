Sarah McKenzie, le cœur a ses secrets

Au sommaire aujourd'hui

Sarah McKenzie à la Une

L’album “Secrets of my Heart” de Sarah McKenzie est un habile mélange de compositions originales et de standards du jazz.

“Paris in the Rain” son précédent album l’a immédiatement propulsée dans la cour des grandes par le biais d’une tournée internationale (France, Brésil, Corée, Japon), installant également sa notoriété aux Etats-Unis ; le titre Paris in the Rain est très vite devenu sa signature, un incontournable de ses concerts.

« Voyager était un changement de vie auquel j’ai dû m’adapter et qui m’a fait devenir adulte du jour au lendemain, confesse Sarah. Au début, c’est très excitant. L’impression enivrante de me projeter dans un monde magique. Soudain, quand tout s’arrête, le retour est brutal. »

Alors qu’elle amorçait sa carrière musicale, se sentir éloignée du giron familial provoquait en elle un véritable dilemme : « Étais-je vraiment prête à sacrifier ma vie de famille pour accomplir mon rêve d’artiste ? Poursuivre d’incessantes tournées était-ce ce que je voulais vraiment ? ». Sarah poursuit : « j’ai dû faire face à toutes ces interrogations depuis la sortie de « Paris in the Rain » et le résultat de cette introspection a donné naissance àmon nouvel album «Secrets of my Heart». “

Pour ce cinquième album, Sarah McKenzie s’est adjointe Chong Lim l’arrangeur-compositeur australien de renom, producteur de ses deux premiers CD : “Don’t Tempt Me” et “Close Your Eyes”. “C’est lui qui m’a fait découvrir les titres Native Dancerdu saxophoniste et compositeur Wayne Shorter et aussi Stone Flower d’Antonio Carlos Jobim, l’un des piliers de la bossa nova. J’entretiens avec Chong Lim une grande complicité musicale. »

Pour l’enregistrement de “Secrets of my Heart” à New-York, Sarah McKenzie s’est adjoint un ensemble cosmopolite de musiciens basés aux Etats-Unis. Pierre Boussaguet (contrebasse), Rogerio Bocatto (percussions brésiliennes), Dan Wilson (guitare), Donald Edwards (batterie), Warren Wolf (vibraphone), Troy Roberts (sax ténor) et Jody Redhage Ferber (violoncelle).

« J'aime Johnny Mercer, Sammy Kahn, Irving Berlin et Cole Porter.Je pense être très précise dans l’écriture de mes textes », précise Sarah avant d'expliquer qu'elle commence désormais par composer la mélodie. « Au début, j’écrivais ensemble texte et paroles, mais je me suis aperçue en les écoutant séparément, que mes mélodies n’étaient pas aussi fortes que je le pensais. Les mots ont pour moi un rythme et je sais comment Ils doivent sonner. »

Bien que McKenzie soit originaire de Melbourne et ait étudié au Berklee College of Music de Boston, elle a commencé sa carrière en Europe, en s’installant d’abord à Paris, puis à Londres. Et bien qu’elle ait acquis une grande connaissance des textes harmoniques et lyriques du Great American Song Book, elle confirme que « Secrets of My Heart » se réfère à son passé européen, en particulier d’un point de vue harmonique. Sa résidence en Europe lui a également permis de s'asseoir au piano avec Michel Legrand. "Son style diffère des standards classiques américains", déclare Sarah. “La musique de Michel est plus influencée par Debussy ou Ravel. Avoir pu partager un piano avec lui a été l'un des temps forts de ma carrière. »

Programmation musicale

Sarah McKenzie « Secrets of My Heart »

You and the Music (Sarah McKenzie)

Normandy Lane Music 5060676310006

Sarah McKenzie « Secrets of My Heart »

Secrets of My Heart (Sarah McKenzie, arr. P. Boussaguet)

Normandy Lane Music 5060676310006

Sheila Jordan « Lucky to Be Me »

Autumn in New York (Vernon Duke)

Abeat 185

Cécile Andrée « Nature »

Softly as a Rhyme (Cécile Andrée)

Zen'Artiste 3760231766850

Sharón Clark « Do it Again : My Tribute to Shirley Horn »

Secret Love (Sammy Fain, Paul Francis Webster)

Autoprod

Sarah Lancman « À contretemps »

Ça n'a plus d'importance (Sarah Lancman, Giovanni Mirabassi)

Jazz Eleven 11001

Dee Dee Bridgewater « Memphis… Yes I'm Ready »

Hound Dog (Jerry Leiber, Mike Stoller)

Okeh 889854061128

Wassim Halal « Le cri du cyclope »

Incantation (Wassim Halal)

Buda 860341