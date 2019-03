Sarah Lenka, la voix des femmes opprimées

Au sommaire aujourd'hui

Sarah Lenka invitée de Alex Dutilh

“Revenir à la source de pourquoi je chante, sans me cacher, pour ne pas perpétuer le silence de tant de femmes de ma famille aussi, libérer une partie de mon histoire de femme.” explique Sarah Lenka.

Avec sa sensibilité Sarah Lenka a toujours abordé le chant comme une manière de libérer des émotions qui la traversent. Saluée pour ses interprétations très personnelles, son timbre éraillé et son grain de voix troublant, elle évolue dans un univers jazz teinté de folk.

La “femme” a toujours été le fil conducteur de sa vie de chanteuse. Elle a commencé par Billie Holiday, qui chantait son propre silence enfoui, puis Bessie Smith, celle qui chantait sa vie, trash et crue, qui cassait les mœurs et ouvrit un long chemin à toutes les femmes après elle.

Elles chantaient à leurs âmes, pour les adoucir un instant, pour retrouver de l’humanité. Elle chantaient l’amour, une histoire entendue, une chanson populaire. Elles chantaient tout sauf leurs conditions. Pas de musiciens, quelques notes simples, juste un chant, comme une fenêtre ouverte sur la liberté.

Seules avec leur émotion, leur vie, les coups, les abus, trop durs à exprimer, elles chantaient en résistance, laissaient respirer un peu de vie, ouvraient une faille dans une douleur sourde pour qu’un espoir s’y insère, comme poser une graine pour la laisser pousser.

Souvent, lorsque l’on évoque les chants d’esclaves, on ne fait allusion qu’aux hommes. Qu’en est-il des femmes ? Qu’en est-il de leur voix ? Transmettre ces textes, cette histoire, pour aider à faire raisonner cette manière de chanter si vraie dans la vie d’autres femmes d’aujourd’hui. Voilà ce qui a guidée Sarah pour cet album car chanter, c’est une certaine victoire sur la maltraitance et le silence.

Le chant se transmet, il laisse une trace, il permet de revendiquer, d’apaiser, de bercer.

Il permet à tous de nous lier, lier l’histoire des femmes, comme The story of Barbra Allen le quatrième titre de l’album issu d’une ballade traditionnelle écossaise du 17ème siècle et reprise par Hule “Queen” Hines, esclave dans les champs. C’est Alan Lomax, ethnologue, qui lors de ses différents voyages a pu récolter les paroles et enregistrer cet héritage précieux d’hommes et de femmes inconnues.

Où écouter Sarah Lenka

A Paris (75) mardi 19 mars à 20h au Café de la Danse

Sarah Lenka (chant)

Taofik Farah (guitare, chant)

Cong Minh (piano, chant)

Geraud Portal (contrebasse, chant)

Yoann Serra (batterie)