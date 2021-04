Sachal Vasandani & Romain Collin, une voix, dix doigts

Le chanteur américain Sachal Vasandani et le pianiste français Romain Collin, basé à New York, sortent "Midnight Shelter", un album intime, brut et dans l’émotion, enregistré en 2020. Parution chez Edition le 23 avril.

“Midnight Shelter” est une réinterprétation personnelle des classiques de Bob Dylan, Nick Drake, Lennon/McCartney et d'autres auteurs-compositeurs exceptionnels, ainsi que quelques originaux envoûtants.

“Midnight Shelter” est le nouvel album du chanteur américain Sachal Vasandani, avec le pianiste français/new-yorkais Romain Collin. Enregistrée en 2020, cette musique s’inscrit dans un moment bien particulier, un moment d'incertitude et de réflexion.

Né d'un désir partagé de créer après des mois d'isolement, c'est un album inspirant et profondément authentique, qui exprime un désir et un besoin de se connecter. Comme l'explique Sachal Vasandani : "J'ai rencontré mon ami et voisin Romain Collin dans le parc près de chez moi. Après avoir partagé nos histoires, nous avons décidé de jouer, de nous retrouver et de jouer, tout simplement. Nous n'avions pas l'intention de faire un disque, mais le fait de nous retrouver en studio m'a donné l'occasion d'évacuer l'anxiété et la colère que j'avais gardées en moi pendant le printemps et l'été".

Le pouvoir de guérison de la musique et de la collaboration est ici extrêmement évident. Romain Collin : "En ces temps d'isolement, pouvoir créer spontanément de la musique avec Sachal était si rafraîchissant. C'est un musicien totalement polyvalent, et le fait de constituer un répertoire de chansons que nous pourrions réimaginer de manière intime en studio nous a semblé à propos. J'espère que cette musique tiendra bonne compagnie à ceux qui en ont besoin".

La combinaison de la voix profondément expressive de Sachal Vasandani et de la sensibilité du jeu pianistique de Romain Collin est une association parfaite. La sincérité de chaque souffle est palpable, suscitant un sentiment de proximité, exigeant de l'attention et attirant l'auditeur. Cet album chaleureux, intime et honnête sert de rappel de ce que l'angoisse de 2020 a représenté pour beaucoup, mais se tourne délibérément vers la promesse et l'optimisme de l’urgence d'un avenir meilleur.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)