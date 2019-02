Rymden : BWT ou la renaissance de EST

Au sommaire aujourd'hui

Rymden à la Une

Un album à la personnalité forte, à la dynamique et l’énergie loin des clichés méditatifs parfois faciles d’un jazz scandinave parfois prévisible.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Macha Gharibian vendredi 08 février à 20h45 au Musiques au comptoir à Fontenay-sous-Bois (94). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de vendredi 08 février à 20h45 au Musiques au comptoir à Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Stéphane Kerecki et Emile Parisien samedi 09 février à 21h à l'Astrada Marciac à Marciac (32). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz Culture article Jazz Culture : Les Grands Entretiens Michel Portal

Au 21ème siècle, deux formations emblématiques du jazz européen E.S.T et New Conception of Jazz s’associent pour créer une nouvelle entité forte : Bugge Wesseltoft retrouve ainsi Magnus Öström et Dan Berglund (partenaires de feu Esbjörn Svensson) au sein du trio Rymden, pour un premier album “Reflections & Odysseys”, qui sort le 8 février chez Jazzland / Pias. Un album à la personnalité forte, à la dynamique et l’énergie loin des clichés méditatifs parfois faciles d’un jazz scandinave parfois prévisible.

Bien que Bugge Wesseltoft ait souvent été présenté comme un musicien avec un véritable penchant pour les musiques en provenance d’horizons variés (cf. ses travaux avec Prins Thomas, récemment), il sait aussi apprécier lorsqu’une musique aux codes bien arrêtés se présente comme l’expression d’une identité profonde et singulière. En tant que véritable défenseur du “jazz européen en tant qu’art à part entière”, voici Bugge de retour au format trio jazz, épaulé par l’incontournable section rythmique suédoise composée de Magnus Öström et Dan Berglund, tous deux membres de feu le trio E.S.T. (Esbjorn Svensson Trio).

Les groupes New Conception of Jazz (dans lequel Bugge officie) et E.S.T. ont toujours eu des orbites différentes autour de la même planète. Ils ont contribué à produire quelques uns des albums et des concerts qui ont projeté la musique des années 90 dans le nouveau millénaire. L’influence des deux formations précitées s’est avérée profonde et peut toujours être ressentie aujourd’hui dans l’émergence de nouveaux talents de Scandinavie et d’ailleurs ; la plupart d’entre eux ayant trouvé en Jazzland, le label de Bugge Wesseltoft, un îlot important pour développer leur musique et laisser éclore leurs projets respectifs.

Mais E.S.T. et New Conception Of Jazz ont toujours été avant tout des groupes d’explorateurs, d’expérimentateurs testant les limites des formes existantes tout en essayant de défricher de nouveaux territoires musicaux. Que la rencontre entre ces deux collectifs incontournables du jazz européen du 21ème siècle finisse par se concrétiser n’est une surprise pour personne. Avec la création de Rymden (“espace” en suédois), c’est une musique résolument ancrée dans la culture scandinave dans son esprit et son attitude que nous voyons éclore devant nous.

Mais un jazz scandinave loin des clichés du genre : il ne s’agit pas là d’une musique pour méditer face à des montagnes gelées ou des fjords apaisés, il s’agit plutôt d’une musique portée par une dynamique rugueuse, une technique de jeu complexe mais attractive, un son épique et cinématographique chargé en drama, en tension et en relâchement. La musique de Rymden est portée par des mélodies fortes, des unissons chargés en combustible brut prêt à s’embraser, emplis de ce minimalisme dissimulé dans de riches tapisseries d’improvisation effrénée. Une présence menaçante qui rôde, cachée dans ces manipulations électroniques subtiles d’un Wesseltoft, entre piano et Rhodes, tandis que Berglund et Öström explorent la quasi totalité des sons possibles avec leurs instruments respectifs.

Bugge Wesseltoft (piano)

Dan Berglund (contrebasse)

Magnus Öström (batterie)

Où écouter Rymden :

A Paris (75) le samedi 25 mai à 21h30 à la Maison des Océans dans le cadre du festival Jazz à St Germain des Près

à lire aussi article Jazz Trotter : Bugge Wesseltoft - Everybody Loves Angels

à lire aussi article Jazz Trotter : Magnus Öström

Programmation musicale

Rymden « Reflections and Odysseys »

Rymden, The Odyssey (Bugge Wesseltoft)

Jazzland

Rymden « Reflections and Odysseys »

Bergen (Bugge Wesseltoft)

Jazzland

Esbjorn Svensson, E.S.T. « Strange Place for Snow »

Serenade for the Renegade (E.S.T.)

ACT 9011-2

Jasper Blom « Polyphony »

Waltz for Magnus (Jasper Blom)

Whirlwind

Benny Goodman « The Famous 1938 Carnegie Hall Jazz Concert »

Body and Soul (Benny Goodman)

Columbia Legacy C2K65143

Macha Gharibian « Trans Extended »

Marmashen (Macha Gharibian)

Jazz Village 570132

Stéphane Kerecki « French Touch »

Harder, Better, Faster, Stronger (Daft Punk)

Incises 002

Michel Portal, Richard Galliano « Blow Up »

Blow Up (Michel Portal)

Dreyfus FDM 36589-2

Ivan Jullien Big Band « Studio Davout »

Don't Let Me Be Misunderstood (Horace Ott)

Cimaises