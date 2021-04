Roxana Amed, la voix de Buenos Aires

Après avoir oscillé musicalement entre ses racines argentines et ses influences nord-américaines, la chanteuse Roxana Amed les réconcilie dans son nouvel album “Ontology”. Sortie chez Sony Music Latin

“Je pense que cet album est celui qui me décrit le mieux”

L’isolement, la nostalgie, le sentiment de mal être et de tiraillement sont des thèmes que la chanteuse et songwriter argentine Roxana Amed aborde depuis longtemps déjà dans ses chansons. Son nouvel album “Ontology” est le fruit de six ans de réflexion autour de ces problématiques, six ans qui l’ont amenée à repenser son identité musicale en faisant abstraction des notions de genre et de localisation. “J’ai enfin trouvé le juste milieu entre mes racines et mes influences, ce qui me permet de me considérer aujourd’hui à la fois comme une artiste argentine et comme une artiste nord-américaine” déclare Roxana Amed, depuis chez elle, à Miami. “Puis, j’ai remarqué que cet équilibre que j’ai trouvé à titre personnel existait ontologiquement dans ma musique qui se situait elle aussi pile entre deux mondes. C’est la raison pour laquelle je pense que cet album est celui qui me décrit le mieux”

Native de Buenos Aires et résidant aux Etats-Unis depuis 2013, Roxana Amed est considérée en Argentine comme l’une des plus importantes voix jazz, mêlant musique traditionnelle argentine et rock au jazz. Un statut confirmé par chacun de ses six albums, tous acclamés par la critique, un DVD, et d’innombrables concerts, collaborations et récompenses. “Ontology”, son septième album présente un ensemble de titres essentiellement inédits, qu’elle a créés et joués au cours de ces dernières années.

Enregistré essentiellement dans le format du quintet, “Ontology” rassemble Martin Bejerano au piano, Mark Small au saxophone, Edward Perez à la contrebasse et Ludwig Alfonso à la batterie. Une pléiade d’invités se joint à eux : Rodolfo Zuniga à la batterie, Lowell Ringel et Carlo De Rosa à la contrebasse, Tim Jago et Aaron Lebos à la guitare électrique. Produit par Roxana Amed, cet album a été enregistré à Miami lors de trois sessions qui eurent lieu entre mars 2019 et août 2020, au beau milieu de la pandémie mondiale “C’était très stressant” se souvient Roxana “On ne pouvait pas être réunis tous ensemble dans la même pièce. On s’est sentis loin les uns des autres et frustrés de ne pas pouvoir enregistrer tout d’une traite”.

Line-up

​Martin Bejerano​ (piano)

Mark Small (saxophone)

Edward Perez​ (contrebasse)

Ludwig Alfonso​ (batterie)

Invités

Tim Jago​ (guitare électrique)

​Aaron Lebos​ (guitare électrique)

Lowell Ringel​ (contrebasse)

​Carlo De Rosa​ (contrebasse)

Rodolfo Zuniga​ (batterie)

(extrait du communiqué de presse, traduction M. Portier-Kaltenbach / A. Dutilh)