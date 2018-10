L'actualité du jazz : Riccardo Del Fra, les mouvants et l'émouvant

Au sommaire aujourd'hui

Riccardo Del Fra invité de Alex Dutilh

Riccardo Del Fra a été le contrebassiste de Chet Baker durant près de 9 ans, mais il a également joué avec Johnny Griffin, Bob Brookmeyer, Dizzy Gillespie, Art Blakey, Barney Wilen, Dave Liebman, Kenny Wheeler, Lee Konitz…

Après le succès de « My Chet My Song », Riccardo Del Fra revient avec un album de compositions pour lequel il s’est entouré d’improvisateurs habités et sans frontières. Plusieurs générations et différents pays sont représentés ici : les Américains Kurt Rosenwinkel, pour la guitare, et Jason Brown, pour la batterie ; le saxophoniste allemand Jan Prax ; le trompettiste polonais Tomasz Dabrowski ; les Français Rémi Fox au saxophone et Carl-Henri Morisset au piano.

« Moving People », album lyrique, profond, puissant et délicat, d’une écriture exigeantequi laisse une large place à l’improvisé, raconte les voyages vers une vie meilleure, les espoirs et la force de vie. La musique de Riccardo Del Fra étreint, caresse, émeut.

Où écouter Riccardo Del Fra

A Karlsruhe (Allemagne) jeudi 15 novembre à 20h au Jubez Café

jeudi 15 novembre à 20h au Jubez Café A Hannovre (Allemagne) vendredi 16 novembre à 20h au Kulturzentrum Pavillon

vendredi 16 novembre à 20h au Kulturzentrum Pavillon A Berlin (Allemagne) samedi 17 novembre à 20h au Piano Salon Christophori

samedi 17 novembre à 20h au Piano Salon Christophori A Metz (57) jeudi 22 novembre à 20h30 aux Trinitaires

jeudi 22 novembre à 20h30 aux Trinitaires A Paris (75) du jeudi 29 novembre au samedi 1er décembre à 21h au Sunside

Jan Prax (saxophone)

Rémi Fox (saxophone)

Tomasz Dabrowski (trompette)

Riccardo Del Fra (contrebasse)

Kurt Rosenwinkel (guitare)

Thibault Gomez (29/11), Bruno Ruder (30/11), Carl-Henri Morisset (1/12) (piano)

Jason Brown (batterie)

Programmation musicale

Riccardo Del Fra « Moving People »

Moving People (Riccardo Del Fra)

Cristal 276

Riccardo Del Fra « Moving People »

Street Scenes (Riccardo Del Fra)

Cristal 276

Claudio Fasoli « Welcome »

Sagittario (Claudio Fasoli)

Soul Note 1171

Wojtek Mazolewski « Polka »

Paris (Wojtek Mazolewski)

Whirlwind

George Arvanitas « Soul Jazz »

Bemsha Swing (Thelonious Monk)

Fresh Sound 961

Get The Blessing « Bristopia »

Recorded For Training and Quality Purposes (Get The Blessing)

Kartel

Carolina Katun « Al Silencio »

Alfonsina y el mar (Ariel Ramirez, Felix Luna)

Jazzland 3779079

Duke Ellington « Ko-Ko »

Ko-Ko (Duke Ellington)

Dreyfus Jazz Reference 538422392

Lynne Arriale « Give Us These Days »

Appassionata (Lynne Arriale)

Challenge 73453