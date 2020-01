Rhoda Scott, roulements de blues

Rhoda Scott, avec son nouveau "Movin' Blues" qui paraît chez Sunset Records/L’Autre Distribution, revient à ses premiers amours le duo orgue batterie qui a fait son succès et sa marque de fabrique. The Barefoot Lady is Back !

Au sommaire aujourd'hui

Rhoda Scott invitée de Alex Dutilh

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale COMPLETE. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. BOnne chance !

“On pourrait croire que la musique est dépouillée et pour initiés ; Au contraire, elle est riche, pleine, dense, groovy, swing, à l'image de Rhoda et sa générosité.” Stéphane Portet

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Nancy Wilson - Four Albums Plus

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Marc Ribot vendredi 31 janvier à 20h30 à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Née aux États‐Unis, Rhoda Scott, fille aînée d’un pasteur itinérant, a grandi, rappelle‐telle, dans l’ambiance des petites églises noires aux accents des gospels et spirituals. En France, elle a aussi tenu l’orgue durant quarante ans dans sa paroisse du Perche : « Je chante avec mon instrument. Il respire en moi. J’y suis fidèle. J’ai connu en premier la musique religieuse et ensuite le jazz. Dieu peut englober tous les styles de musique », aime‐t‐elle dire.

Passionnée des oeuvres de Bach, elle s’est imposée comme l’ambassadrice de l’orgue Hammond popularisé par des artistes comme Jimmy Smith. Maîtrise, énergie et timbres épais, Rhoda Scott reste le mythe vivant de l’orgue Hammond. Encerclée de deux monumentales cabines Leslie et aux manettes d’un B3, elle sautille avec sourire pour faire groover ses claviers en assurant un swing "bluesy", aéré et percutant… Avec une cinquantaine de disques à son actif, des concerts à l'Olympia et dans les festivals les plus prestigieux,

« _Arrivée en France en mai 1968, j'ai continué à jouer comme j'avais appris aux Etats‐Unis, accompagnée seulement d'une batterie. J'ai poursuivi ainsi pendant de nombreuses années, en Europe, avec de merveilleux batteurs comme Daniel Humair, Franco Manzecchi, Armand Cavallero, Steve Phillips, Lucien Dobat et Julie Saury... Jouer "en duo" donne beaucoup de responsabilités, car l'organiste doit remplacer un membre manquant du trio mythique : le bassiste. Il doit exister une entente imperturbable entre les deux musiciens. Cela a toujours été le cas pour moi, et cela l'est encore aujourd'hui avec le jeune_ Thomas Derouineau.

à réécouter émission Jazz Club Rhoda Scott Lady Quartet au New Morning

J'ai eu la chance de côtoyer de formidables musicien(ne)s que je retrouve toujours avec beaucoup de plaisir et je continue à faire de fabuleuses rencontres qui me procurent beaucoup de joie et amènent à des collaborations toujours pleines de surprises et de nouvelles découvertes. Mais avec cet enregistrement présent, _j'ai eu envie d'un retour aux sources_, en duo, que j'appellerais bien plutôt, "trio", car à deux, nous représentons trois entités normalement présentes dans divers groupes. À vous de décider... Je dédie cet album à mes enfants, Eugénie et Virgile. » Rhoda Scott

MOVIN’BLUES

« Devenu le producteur manager de Rhoda Scott, c'est avec grande fierté et bonheur que j'accompagne, depuis plus de 3 ans, cette légende du jazz. Après un premier succès discographique avec le Rhoda Scott Lady Quartet "We Free Queens" et plus de 100 dates de concerts à travers le monde, l'aventure continue avec ce duo. Rhoda Scott a la particularité de jouer en duo orgue batterie comme une funambule ! Elle excelle dans cet exercice et donne à l'orgue Hammond toute sa dimension dans le respect de la grande tradition du jazz et du blues. Tout au long de sa carrière, ce duo a été sa marque de fabrique. Son public va se réjouir de ce retour aux sources ».

Stéphane Portet (extrait du communiqué de presse)

à réécouter événement Rhoda Scott Lady Quartet - Concert au New Morning

Où écouter Rhoda Scott

A Toul (54) dimanche 23 février à 16h à l'Arsenal (Ladies All Stars)

dimanche 23 février à 16h à l'Arsenal (Ladies All Stars) A Blagnac (31) mardi 03 mars à 20h30 à la Grande Salle de l'Odyssud (Ladies All Stars)

mardi 03 mars à 20h30 à la Grande Salle de l'Odyssud (Ladies All Stars) A Paris (75) dimanche 08 mars au Café de la Danse, pour la parution de "Movin' Blues"

dimanche 08 mars au Café de la Danse, pour la parution de "Movin' Blues" A Trivy (71) vendredi 15 mai à 20h45 dans le cadre de Jazz in Trivy (Lady Quartet)

Lady All Stars

Rhoda Scott (orgue Hammond)

Sophie Alour (saxophone ténor)

Lisa Cat-Berro (saxophone alto)

Géraldin Laurent (saxophone alto)

Airelle Besson (trompette)

Julie Saury (batterie)

Anne Paceo (batterie)

Movin' Blues

Rhoda Scott (orgue Hammond)

Thomas Derouineau (batterie)

Lady Quartet Rhoda Scott (orgue Hammond)

Sophie Alour (saxophone ténor)

Lisa Cat-Berro (saxophone alto)

Julie Saury (batterie)