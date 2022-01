Rhoda Scott, huit ladies, un all-stars

À 83 ans, l’organiste américaine Rhoda Scott, entourée par la génération montante des jazzwomen de l’Hexagone, nous offre une véritable bacchanale du groove. Girl Talk, disait Neal Hefti ? Girl Power répond Rhoda ! Un partenariat France Musique.

Une volonté dans la continuité d’une carrière qui n’a cessé d’affirmer la place des femmes dans le jazz, un mouvement dont elle fut l’une des pionnières. En témoigne le titre de son précédent album avec le Lady Quartet « We Free Queens » de 2017. Un Lady Quartet devenu depuis un Lady All Stars où l’on retrouve bon nombre des femmes qui font le jazz français d’aujourd’hui.

Autour d’elle, c’est bel et bien un all stars : Sophie Alour (saxophone ténor), Airelle Besson (bugle, trompette), Céline Bonacina (saxophone baryton), Lisa Cat-Berro (saxophone alto), Géraldine Laurent (saxophone alto), Anne Paceo (batterie) et Julie Saury (batterie).

L’HISTOIRE DU LADY ALL STARS...

Formé à l’origine en 2004 avec Sophie Alour au saxophone ténor, Airelle Besson à la trompette et Julie Saury à la batterie, le groupe est devenu, à partir de 2007, un quartet à deux saxophones avec l’arrivée de Lisa Cat-Berro qui succède à Airelle Besson. Toutes ces musiciennes mènent carrière en leader : Sophie Alour, à la tête de projets qui l’ont vu voyager de Broadway à l’Orient ; Lisa Cat-Berro, qui développe en quartet un univers personnel teinté de pop, de folk et de chanson ; Julie Saury, qui cultive son swing en trio avec Carine Bonnefoy et Felipe Cabrera comme aux baguettes du Duke Orchestra.

À ces trois fidèles partenaires, Rhoda Scott associe quatre consoeurs musiciennes, pour composer le fameux « Lady All Stars », enregistré sur Sunset Records : Géraldine Laurent au saxophone alto, Airelle Besson au bugle et à la trompette, Céline Bonacina au baryton, et Anne Paceo à la batterie. Les deux batteries et la présence renforcée de soufflants permettent à l’organiste de constituer ainsi un véritable « mini big-band » dont l’énergie funky et les riffs mélodiques viennent exacerber la dynamique résolument joyeuse de cette musique

« Jouer avec ces jeunes consœurs m’a stimulée et j’ai appris beaucoup d’elles, confiait l’organiste à l’occasion de ses 80 ans au magazine Télérama. Après les concerts, des spectatrices me disent aussi que ça leur fait du bien, et que nous sommes des modèles possibles pour leurs filles. »

(extrait du communiqué de presse)

