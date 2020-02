Rémi Panossian Trio, éloge de l'étrange

RP3 - Rémi Panossian Trio - publie son cinquième album “In Odd We Trust” (Nous croyons en l’étrange) chez Add Fiction / L’Autre Distribution et fête par la même occasion 10 ans de vagabondage autour de la planète.

Rémi Panossian invité de Alex Dutilh.

Le RP3, c’est aussi et surtout des riffs mélodiques qui rentrent par une oreille pour ne jamais en ressortir. Une musique au groove ciselé façon haute couture, et d'une légèreté profonde dans les compositions et les arrangements, ponctués par un son devenu signature, dans la lignée des grands trios qui ont redessiné l'exercice de la formule piano / basse / batterie ces dernières années (Bad Plus, E.S.T., Avishai Cohen...)

En dix ans, avec plus de 300 concerts en dehors de l’hexagone, RP3 est devenu l’emblème du jazz français à l’étranger. Rémi Panossian, fondateur du groupe, est nommé Chevalier des Arts et des Lettres fin 2019 (!); un comble pour ce qui reste avant tout une bande de potes espiègles, oscillant sans cesse entre le deuxième et le troisième degrés à l’image la pochette de ce cinquième album, proche de l’univers de Wes Anderson. On ne distingue plus ce qui est prévisible de ce qui ne l’est pas, ce qui est attendu de ce qui surprend, en témoigne leur musique qui jongle entre mises en place et improvisations, jamais loin du burlesque mais sans jamais tomber dedans.

Mais nul n’est prophète en son pays. Si le RP3 fait salle comble en Asie, en Amérique du Sud – et du Nord, un peu partout en Europe, c’est paradoxalement en France où ils sont le moins reconnus pour leur créativité, leur longue carrière et leur folie douce.

Alors c’est peut-être pour leur éviter d’accuser un des pires bilans carbones de la scène française que celle-ci se doit de reconnaître le talent dont font preuve ces trois trentenaires dans cette aventure pour le moins étrange de dix — si courtes — années.

(extrait du communiqué de presse)

Où écouter Rémi Panossian

A Toulouse (31) mercredi 05 février à 20h30 au Metronum

Rémi Panossian (piano)

Maxime Delporte (contrebasse)

Frédéric Petitprez (batterie)