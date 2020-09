Raphaël Pannier dans la faune new-yorkaise

Produit par French Paradox et sous la direction musicale de Miguel Zenón, “Faune”, le premier album du batteur-compositeur Raphaël Pannier traduit sa double culture française et américaine.

Raphaël Pannier à la Une

“Faune”, de Raphaël Pannier, propose des compositions personnelles, des standards et des interprétations originales d’œuvres d’Olivier Messiaen et de Maurice Ravel

Pour révéler l’univers de la musique de Raphaël Pannier, il fallait des musiciens exceptionnels. Miguel Zenón, au saxophone, déploie sa vaste palette d’influences, sa technique hors du commun et sa créativité impressionnante. Aaron Goldberg, au piano enchante avec des improvisations magistrales et un jeu élégant, très ancré dans la tradition américaine. François Moutin, vedette française de la contrebasse à New York, transcende son instrument avec une énergie sans faille qui sublime le quartet. L’invitation du pianiste classique Giorgi Mikadze est un élément clé de la vision de Raphaël Pannier qui lui permet de mélanger des partitions classiques avec ses créations jazz. Technique impeccable et jeu imaginatif, il élabore des rythmes complexes et variés qui offrent des couleurs et textures saisissantes.

Pour une palette plus riche, le groupe se présente dans différentes configurations : duos, trios et quartets, alternant piano jazz et classique. Le titre de l’album “Faune” fait référence à un sens mythique de l’esprit animal, célèbré dans les œuvres du modernisme français de Debussy et Mallarmé. Comme Debussy, Raphaël Pannier est un coloriste de son instrument, toujours à l’écoute des émotions profondes, créant un paysage sonore qui se reflète dans ses compositions originales : Lullaby est un voyage onirique; Fauna l’exploration d’une forêt imaginaire; Monkey Puzzle Tree un arbre aux branches insaisissables symbolisées par des harmonies surprenantes; Midtown Blues, une esquisse sonore de Manhattan.

Un autre aspect de l’esprit jazz de Raphaël Pannier s’exprime dans ses arrangements : la version fraîchement lyrique de la ballade classique d’Ornette Coleman Lonely Woman de 1959 ; E.S.P du quintet de Miles Davis de 1965, qu’il encadre par deux créations inspirées de Ligeti ; et le bondissant Capricho de Raphaël du brésilien Hamilton de Holanda, de 2014. Partie centrale de cet album, deux interprétations classiques : Le Baiser de l’Enfant Jésus, extrait des Vingt regards sur l’Enfant-Jésus, l’œuvre pour piano seul de Messiaen en 1944, et Forlane de Ravel extrait de sa suite de 1917 Le Tombeau de Couperin. «De nombreux musiciens de jazz ont joué Forlane en jazz», dit Raphaël Pannier, «mais je ne pense pas que quiconque ait joué la partition telle quelle, puis réinventé une partie de batterie à l’intérieur comme nous l’avons fait.»

La pochette de l’album, image d’une œuvre de Theo van Doesburg, fondateur de la revue De Stijl et proche de Mondrian, reflète l’esthétique à la fois raffinée et moderne de la musique de Raphaël Pannier.

Né à Paris en 1990, Raphaël Pannier commence a jouer de la batterie dès l’âge de 5 ans et se produit sur scène à 13 ans. En 2008, il lui est attribué une bourse d’études pour le prestigieux Berklee College of Music de Boston. Il y étudie avec Terri Lyne Carrington, Ralph Peterson Jr, Hal Crook entre autres. A Berklee, Raphaël rencontre le pianiste azerbaidjanais Emil Afrasiyab, avec qui il tourne entre 2013 et 2015, jouant une musique fusionnant jazz et mugham, la musique traditionnelle d'Azerbaïdjan.

En 2014, son diplôme obtenu, Raphaël déménage à New-York et remporte une nouvelle bourse pour suivre le programme de master à la Manhattan School of Music, sous l’égide de John Riley et Dave Liebman, La même année, Raphaël est sélectionné pour le concours Betty Carter Jazz Ahead, un stage organisé par Jason Moran et Eric Harland pour les compositeurs de jazz au Kennedy Center de Washington D.C.

Il remporte le premier prix de la compétition internationale biennale “Six Strings Theory” organisée par le guitariste Lee Ritenour et où Dave Weckl fait partie du jury. Il se produit ainsi avec Lee Ritenour et enregistre avec lui. Raphaël, vivant à New-York, joue avec d’autres personnalités du jazz actuel comme Steve Wilson, Bob James, Marcos Valle, Eric Lewis, Manuel Valera, Rotem Sivan ou Lage Lund. En tant que sideman, il a déjà enregistré plus d’une vingtaine d’albums et, en 2018, a lancé un projet en commun avec le saxophoniste Chad Lefkowitz-Brown, intitulé “These Times”.