Randy Kerber & Jowee Omicil, l'after de The Eddy

L’un, Randy Kerber, est un pianiste américain, l’autre, Jowee Omicil un saxophoniste canadien, avec des origines haïtiennes. Ils se sont rencontrés sur le tournage de la série The Eddy. Et l’idée d’une suite à germé, évidente. Leur duo, “Y Pati”, sort chez Komos.

Au sommaire aujourd'hui

Randy Kerber & Jowee Omicil à la Une

Sans doute devaient-ils se rencontrer. Sûrement, d’ailleurs. Mais la planète jazz est parfois si vaste qu’il est difficile de s’y croiser à toute heure. Alors, il faut prendre son temps et les notes bleues font le reste. Celles du label Komos, par exemple…

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : les 5 albums Blue Note préférés de Manfred Eicher

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Kathrine Windfeld Big Band - Orca

Randy Kerber est né en 1958 à Encino en Californie et a tâté très tôt les touches de piano et les claviers – à 19 ans il embarquait pour la tournée de Bette Midler. Puis celles de Lionel Hampton et Don Ellis, figures majeures du jazz, musique qu’il a donc côtoyée très vite et sur les plus belles scènes ( North Sea Jazz, Montreux, Juan Les Pin …). Il a ensuite notamment accompagné Quincy Jones, Barbara Streisand, B.B. King, Michael Jackson, Leonard Cohen, Whitney Houston, Annie Lennox ou Frank Sinatra. Mais c’est au cinéma que Randy Kerber s’est fait un nom et les doigts en participant à plus de huit cents (800 !) long-métrages. Il a joué le solo de Forrest Gump, de Titanic, de La La Land, et a notamment orchestré Solo : A Star Wars Story, The Dark Knight, La légende de Zorro ou La Couleur pourpre. En tout, quarante ans au service des autres jusqu’à The Eddy, la série sur le jazz de Damien Chazelle, dans laquelle il joue Randy, le pianiste. Logique. Il vit à Paris.

Jowee Omicil, lui, est né en 1977 à Montréal de parents haïtiens. Sa mère est décédée lorsqu’il avait cinq ans. Son père, pasteur, le pousse vers une école de musique à 15 ans. Il aborde le piano mais choisit vite les anches - saxophones soprano et alto, clarinette…Il joue avec Branford Marsalis, Richard Bona, Marcus Miller, Wyclef Jean... En tout, cinq albums en leader ou à son nom, jusqu’à The Eddy, la série sur le jazz de Damien Chazelle, dans laquelle il joue Jowee, le saxophoniste. Logique. Il vit à Paris.

à lire aussi article Jazz Culture : “The Eddy” de Damien Chazelle

La rencontre s’est faite à ce moment-là. Une rencontre ? Une fusion, plus exactement. « Ce fut immédiat, se souvient Jowee Omicil. Je n’ai jamais vécu ça auparavant. C’est très difficile à expliquer. » Randy Kerber renchérit : « Avec d’autres musiciens, c’est plus policé, plus superficiel. Avec Jowee, il y a une écoute, une entente, une compréhension mutuelle. »

Antoine Rajon, du label Komos, propose à Jowee Omicil un album en duo avec un pianiste. Jowee Omicil saute sur l’occasion : « Il y a deux pianistes avec lequel j’avais envie de jouer, Keith Jarret et Randy Kerber. » Randy Kerber accepte immédiatement : « Je travaille depuis tellement longtemps pour les autres qu’il était temps que je joue pour moi. Les collaborations se sont tellement vite enchaînées pendant toutes ces années, que je n’ai jamais eu vraiment le temps de me poser. C’est différent maintenant j’habite Paris. »

à réécouter AUDIO 54 min émission Open jazz L'actualité du jazz : Jowee Omicil, l'hymne à l'amour

Les deux hommes se retrouvent au Studio Pigalle début juillet. Ils ont à peine ébauché quelques notes sur trois des treize morceaux qui composent l’album “Y Pati”. Le reste n’est qu’improvisation, moments fugaces, envie de jouer, longs dialogues, balades à deux, jeu de jazz, clin d’oeil à Miles, fantaisie de blues, hommage au père de Jowee Omicil, ou caresse pour la fille de Randy Kerber.

Randy s’est installé au piano mais plus souvent aux claviers, Chamberlin, Osmose, Continum… Jowee, lui, s’est attelé au saxophone - tenor, alto, soprano – à la clarinette, au cornet, à la flûte piccolo et… au chant, parfois.

à réécouter AUDIO 1h émission Jazz Club Jowee Omicil à Tourcoing

Les morceaux ont été enregistrés tels qu’ils ont été improvisés, imaginés, sans reprises ni retakes. Chaque morceau a une histoire qui s’est jouée dans l’instant de la création dont il se sont souvenus pour cette rencontre en septembre à quelques portées de la sortie de l’album. The Long way Home par exemple, est une reprise d’un titre imaginé pour “The Eddy”. C’est le premier titre de l’album. « Randy le jouait au piano pour la série, je m’en suis souvenu et on est parti de ce souvenir. » Pour Grenadié, c’est Randy Kerber qui a entamé les hostilités au Chamberlin et Jowee Omicil a rebondi. « Quand on commence, on ne sait jamais trop où on va, pointe Jowee Omicil. Mais « Grenadié à l’assaut » est une expression que me disait mon père. Une façon de se battre pour la liberté. Cette démarche a inspiré le titre. »

« Finalement l’album s’est imaginé comme un jazz cinématographique, explique Randy Kerber. De la musique de film sans film. L’envie c’est qu’il y ait à chaque fois, une incarnation, une évocation, des images. Dans ce morceau, c’est une progression qui mène de l’ombre à la lumière. » J.C.O. est un hommage au père de Jowee Omicil, Joseph, C. Omicil. « Randy a déchiffré des notes que j’avais gribouillées et a prolongé le morceau. Ce que joue Randy est magnifique. C’est la première fois que je dédie un morceau à mon père. Jusqu’alors je n’étais pas à son niveau. Ce morceau-là, il aurait approuvé. Merci Randy. »

Puis les deux hommes sont repartis bavards, souriants, comme s’ils ne s’étaient jamais quittés.

(extrait du communiqué de presse)

Randy Kerber : piano et clavier (Fender Rhodes, Chamberlin, Haken Continuum and Expressive E Osmose)

Jowee Omicil : voix, saxophone ténor, alto et soprano, clarinette, clarinette basse, cornet, flûte piccolo, Fender Rhodes