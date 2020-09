Ran Blake, duos en triptyque

One, two, three… Un seul Ran Blake, en duo, avec trois interlocuteurs.

Au sommaire aujourd'hui

Ran Blake à la Une

2 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Pierre de Bethmann vendredi 02 octobre à 20h à l’Adagio de Thionville organisé par Jazzpote dans le cadre du Festival « Qui va piano va solo ». Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 2 premiers mails.

Ran Blake & Frank Carlberg

“Gray Moon” de Ran Blake & Frank Carlberg qui paraît chez Red Piano Records, vient compléter la rare collection d'albums pour deux pianos. Pour Ran Blake, c’est la deuxième fois qu’il réalise un disque complet consacré à des pièces pour deux pianos, le premier étant “Improvisations with Jaki Byard” (Soul Note en 1981). Frank Carlberg a également sorti un album de piano en duo, intitulé “Shadows and Reflections” (2015 sur Red Piano Records) avec son collègue pianiste Leo Genovese (le Fender Rhodes, l'orgue et le Farfisa y sont utilisés en plus du piano acoustique).

Par un chaud après-midi de juillet, Ran Blake et Frank Carlberg se sont installés dans l'historique Jordan Hall de Boston. Deux Steinway immaculés sont installés l'un à côté de l'autre sur la scène. Les deux pianistes commencent à explorer des chansons et des morceaux provenant de sources diverses, notamment de la musique de Grèce (Vradiazi) et de Catalogne (El Cant Dels Ocells) ; des morceaux de sources cinématographiques (Dr. Mabuse, Pinky) ; des standards de jazz (Take The A Train, Round Midnight, Mood Indigo) ; un classique de la soul des années 70 (Wish I Could Talk To You Baby) ; des chansons du Great American Songbook (Tea For Two, No More) ; des compositions originales avec des éléments autobiographiques (Short Life Of Barbara Monk, Gunther's Magic Row) ; et une pièce originale qui fait référence à des événements historiques (Memphis). Pour la plupart des artistes, ce type de diversité risque d’impliquer un manque de concentration, mais pour Ran Blake et Frank Carlberg, cette variété est naturelle et organique. Comme ils filtrent toutes ces sources à travers leurs personnalités musicales, le résultat est d'une cohésion remarquables. “Gray Moon” offre à l'auditeur une œuvre d'artistes mûrs, au sommet de leurs capacités expressives.

Ran Blake & Andrew Rathbun

Lorsque l'on a commencé à parler du pianiste/compositeur Ran Blake au début des années 60 comme l'un des musiciens les plus marquants et les plus inventifs de sa génération, avec son style musical peu orthodoxe, une légende est née. Ran Blake s'est épanoui à la fois en tant qu'artiste singulier et comme éducateur investi au prestigieux New England Conservatoire de Boston? C’est là que le jeune saxophoniste/compositeur canadien Andrew Rathbun a été formé et nourri par ce mentor. L'idée de “Northern Noir” qui paraît chez SteepleChase (label auquel le saxophoniste est fidèle depuis 2006), a germé il y a huit ans et s'est enfin concrétisée en août 2018 avec l’enregistrements de 18 miniatures qui sont autant de joyaux présentés par deux esprits libres.

Ran Blake & Christine Correa

"Lady in Satin" est l'avant-dernier enregistrement de Billie Holiday, sorti en 1959, l'année de sa mort. Bien que le répertoire soit dérivé du Great American Songbook, "Lady in Satin" ne ressemble à aucun des enregistrements précédents de Billie Holiday, car elle a choisi d'y être accompagnée par les luxuriants arrangements de Ray Ellis et a personnellement choisi chaque chanson pour ses paroles.

Sur "When Soft Rains Fall", nous avons voulu revisiter les chansons de "Lady in Satin" et, tout en rendant hommage à la grandeur de Billie Holiday, présenter notre propre perspective sur celles-ci, ici et maintenant, quelque 60 ans après son chef-d'œuvre intemporel. En plus des 12 chansons de "Lady in Satin", nous avons inclus deux intermèdes en solo (Big Stuff et Lady Sings the Blues) et The Day Lady Died, qui contient le grand poème de Frank O'Hara.

Billie Holiday et "Lady In Satin" ont eu un impact profond et durable sur nous, tant sur le plan musical que emotionnel. Aujourd'hui, en cette quarantième année de notre amitié, nous sommes très fiers de partager avec vous "When Soft Rains Fall", qui sort chez Red Piano.

Ran Blake & Christine Correa

Plus d'informations sur Ran Blake

Au cours d'une carrière qui s'étend maintenant sur cinq décennies, le pianiste Ran Blake s'est créé une niche unique dans la musique improvisée en tant qu'artiste et éducateur. Avec un mélange caractéristique de solos spontanés, de tonalités classiques contemporaines, de la grande tradition du blues et du gospel et de thèmes tirés des classiques du film noir, l’approche singulière de Ran Blake lui a valu un statut de musicien culte pour un public de fans dans le monde entier. Dans la tradition de deux de ses idoles, Ellington et Monk, Ran Blake a incorporé et synthétisé plusieurs styles et influences a priori divergents en un seul style innovant et cohérent qui lui est propre. Ran Blake est bénéficiaire de la bourse MacArthur "Genius". Il a été le fondateur et le président de longue date du département Third Stream (actuellement appelé Département d'improvisation contemporaine) au New England Conservatory of Music à Boston.

(extrait des communiqués de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)