Rabih Abou-Khalil, les suds de l'oud

Rabih Abou-Khalil à la Une

Comme les autres enregistrements d'Abou-Khalil, “The Flood and the Fate of the Fish” qui paraît chez Enja/L’Autre Distribution, témoigne des bonheurs qu'il est possible d'atteindre, tant sur le plan artistique qu'humain, lorsque des personnes de cultures et de milieux différents créent dans la curiosité et le respect mutuel. Sans qu'aucun des musiciens ne compromette leur héritage culturel, Abou-Khalil produit une musique nouvelle mais étrangement familière, exploratrice et tout autant traditionnelle.

L'enregistrement a eu lieu pour la première fois dans sa maison et son propre studio dans le sud de la France. Le résultat est probablement son œuvre la plus intime à ce jour. Avec les musiciens de ce projet réunis en petits groupes - principalement des trios -, Rabih Abou-Khalil présente pour la première fois le oud basse, spécialement construit pour lui par le luthier allemand Robert Eibl. Il s'agit d'un instrument de très grande taille, accordé une octave plus bas que l'oud habituel, avec un son chaud et puissant très caractéristique.

Au centre de la section rythmique se trouve le batteur et percussionniste américain Jarrod Cagwin qui, après avoir travaillé avec Rabih Abou-Khalil pendant plus de 20 ans, maîtrise les rythmes complexes comme personne d'autre. Maître des écoles rythmiques arabes, turques, africaines et indiennes, sa compréhension intime de toutes ces traditions se reflète dans la musique et lui confère un swing et un dynamisme uniques.

L'accordéoniste Luciano Biondini, sans doute l'un des plus grands virtuoses de son instrument, joue avec Rabih Abou-Khalil depuis plus de quinze ans. Le flair italien de Biondini pour la mélodie et l'expression est évident.

Un autre compagnon de longue date est Gavino Murgia, natif de Sardaigne. Profondément enraciné dans la tradition vocale gutturale séculaire des "ténors", il adapte son art à la musique d'Abou-Khalil dans sa forme la plus novatrice. Tantôt comme un "didgeridoo" australien, tantôt comme un chanteur de scat, il s'enthousiasme à l'idée d'utiliser sa voix comme un instrument de basse swing.

Rabih Abou-Khalil a déjà écrit plus de cinquante chansons pour le chanteur portugais Ricardo Ribeiro de Lisbonne, une star du fado traditionnel. Tantôt puissamment berçant, tantôt tendre et touchant, il chante sans effort les compositions d'Abou-Khalil, maîtrisant toutes les nuances mélodiques et rythmiques, aussi difficiles soient-elles.

Quant à Kudsi Ergüner, le grand maître turc du ney, la flûte en bambou iconique, il est profondément enraciné dans la musique classique turque et occupe une place de choix comme invité. Le violoniste japonais Eri Takeya s'est également joint au groupe pour livrer sa sonorité puissante et ses accents distingués sur deux compositions pour lesquelles Abou-Khalil a écrit une partie spéciale pour violon.

(extrait du communiqué de presse en anglais - traduction E. Lacaze / A. Dutilh)