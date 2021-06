Pulcinella & Marie Mazzotta, la transe des suds

“Grifone”, c’est l’histoire d’une rencontre entre Maria Mazzotta, une des voix les plus emblématiques des Pouilles et Pulcinella, quartet toulousain polymorphe et déluré.

Pulcinella s’associe à Maria Mazzotta dans un album organique, au groove puissant et teinté de sons électriques, qui nous transporte dans le sud de l’Italie grâce à la voix intense et chaudement colorée de Maria. “Grifone” paraît chez Compagnie Pulcinella / L’Autre Distribution.

Imaginez un fil allant de Toulouse à Lecce (Italie) en passant par Tirana (Albanie) et des allers-retours incessants entre ces trois cités méridionales. Ce fil, c’est la pizzica, transe du sud de l’Italie créée par les femmes pour soigner les piqûres de tarentule, et se libérer de l’oppression du patriarcat. Dans ses fibres, on croisera tour à tour tarentelles hypnotiques, sonorités albanaises, jazz espiègle et valses frénétiques.

Un album tissé grâce à l’harmonie et aux énergies de cinq personnalités musicales, guidées par l’envie de partager et de transmettre la follia libératrice qui les unit.

Pulcinella :

Depuis 15 ans, ce groupe toulousain espiègle ne se lasse pas de n’en faire qu’à sa tête. Armé d’une batterie, d’une contrebasse, d’un accordéon et d’un saxophone, il malaxe funk, jazz, musique des Balkans, électro, musette et rock progressif pour créer une musique sans frontières. Avec plus de 600 concerts au compteur, Pulcinella est un véritable groupe de scène, il s’est notamment produit dans de prestigieux festivals comme Jazz in Marciac, le Festival Radio France, Rio Loco, Jazz sous les Pommiers, le London Jazz Festival, le Festival d’Odessa…

Il a sillonné les routes d’une vingtaine de pays comme le Honduras, le Guatemala, la Bulgarie, le Tadjikistan, la Moldavie, la Colombie et même le Viêt Nam pour y fêter le millénaire de la capitale Hanoï ! Gourmand de rencontres, le quartet aime collaborer avec d’autres artistes. Outre ses créations avec des musiciens (Émile Parisien, Leïla Martial, Andreas Schaerer, Hervé Suhubiette...), il aime se frotter à d’autres domaines artistiques. Il réalise la musique de pièces de théâtre et de ciné-concerts, collabore avec des danseurs, illustre des lectures de textes, accompagne des numéros de cirque…

Il créé Le Grand Déballage (bal futuriste où s’entrechoquent mazurka, afrobeat, valse et autres merengue) en 2017 et commence son aventure musicale avec Maria Mazzotta en juin 2019 à l’occasion du festival Rio Loco. Par ailleurs, il sort son 6ème album en formation quartet intitulé “Ça” (sur le label hongrois BMC) en septembre 2019 et monte en parallèle un nouveau répertoire avec le trio (voix/ percussions) colombien La Perla.

Maria Mazzotta :

Dès son plus jeune âge Maria Mazzotta étudie le piano pendant 7 ans puis la harpe pendant 3 ans au Conservatoire Tito Schipa’de Lecce (Italie). Elle apprend les bases de la technique de chant d’opéra et se concentre par la suite sur la polyphonie et le chant ethnique en étudiant notamment avec Gabriella Schiavone, chanteuse du groupe Faraualla. En 1998, elle approche le chant traditionnel du Salento, à travers l’écoute de musiques et de chants originaux et collabore avec différents groupes dont le Canzoniere Grecanico Salentino qu’elle intègre en 2000.

En 2006, elle rejoint l’orchestre de La Notte della Taranta dirigé par Ambrogio Sparagne, puis fait partie des solistes sous la direction de Ludovico Einaudi et de Goran Bregovic. Par la suite, elle est invitée par Bobby McFerrin pour se produire avec lui lors de l’édition 2008 du Bari in Jazz. À l’âge de 21 ans elle se passionne pour la musique balkanique et oriente ses recherches musicales vers des musiciens originaires de l’Est - Grèce, Albanie, Macédoine, Croatie, Bulgarie, culture tsigane - qu’elle croise à l’ occasion de ses nombreux concerts. C’est dans ce contexte qu’ a lieu sa rencontre artistique avec le violoncelliste Redi Hasa, et de cette symbiose musicale et culturelle que va notamment naître le duo Hasa-Mazzotta.

Sa capacité à passer avec une aisance naturelle des sonorités du sud de l’Italie aux cadences balkaniques et ses interprétations habitées enveloppent le spectateur et l’immergent dans la culture des morceaux qu’elle interprète. Sa forte versatilité, ses recherches méticuleuses et son approche extrêmement respectueuse des caractéristiques vocales des différentes cultures qu’elle étudie, font de Maria Mazzotta une des voix fortes des musiques traditionnelles d’aujourd’hui.

