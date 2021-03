Pierrick Pédron, l'équipée new-yorkaise

À l’occasion de ses 50 ans, Pierrick Pédron publie un “Fifty-Fifty” en deux parties, chez Gazebo. La première, acoustique, enregistrée à New York sort ce 5 mars. Un souffle à faire fondre les bougies.

Pierrick Pédron invité de Alex Dutilh

La musique que vous pouvez entendre provient donc de la rencontre joyeuse et vorace d’une section rythmique d’exception qui jubile de se découvrir sous la direction du saxophone de Pierrick Pédron, aussi incisif qu’inspiré, et dont les compositions subtiles servent d’inépuisable terrain de jeu. Le plaisir de ce quartet à jouer est palpable, il s’inscrit dans la grande tradition créative new-yorkaise : lyrique, audacieuse, évidente. Et l’enregistrement exécuté par l’ingénieur du son James Farber, authentique sommité dans son domaine, fait plus que lui rendre justice, il l’habille de la couleur des sessions inoubliables.

Ce n’est pas rien d’avoir cinquante ans. Surtout quand on s’appelle Pierrick Pédron.

Quel chemin parcouru depuis 2001 quand, secondé par les exceptionnels Baptiste Trotignon, Vincent Artaud et Franck Agulhon, il sortait “Cherokee”, son premier album en leader… Depuis, on l’a vu sillonner la planète, sur scène ou en studio, avec Mulgrew Miller, Phil Woods, Roy Hargrove ou Ambrose Akinmusire, on l’a entendu passer avec une aisance déconcertante du jazz le plus traditionnel aux expérimentations électriques les plus ébouriffées, on l’a senti se nourrir aussi bien de l’héritage de Cannonball Adderley que de celui d’Ornette Coleman ou de Maceo Parker, bref on a vu exploser son talent sous toutes ses facettes.

Les chiffres ronds portant à réflexion, Pierrick Pédron a donc voulu marquer le coup et, avec l’accompagnement sagace du producteur Daniel Yvinec, enregistrer en cette année de cinquantenaire non pas un, mais deux disques en un double album qui contiendrait la somme de ses désirs de musicien.

Le premier, purement acoustique, extrêmement libre, encapsulerait son amour pour la ville de New York et son infatigable exploration de ce que le jazz tient toujours à dire. Le second, électrique, irait puiser dans l’énergie florissante de la jeune génération française les ferments d’une musique plus sensuelle et immédiate.

Et pour couronner le tout, pourquoi ne pas sortir ce double album dans le temps ? Plutôt que d’engloutir goulûment toute cette musique d’un coup, pourquoi ne pas s’offrir le loisir de savourer l’une puis l’autre ? Conçu comme un seul objet, ce double album fut donc imaginé comme un rendez-vous avec le futur pour assembler les deux moitiés de ce cinquantenaire.

Vous tenez donc entre les mains le premier opus de “50/50 : New York Session”.

Pensée avec soin par Pierrick Pédron et Daniel Yvinec, la section rythmique propose une combinaison inédite et se compose de maîtres incontestés de leur art : au piano, Sullivan Fortner dont le jeune âge dissimule une maturité inouïe (qu’on a pu notamment découvrir en France auprès de la chanteuse Cécile McLorin Salvant), à la contrebasse l’incontournable Larry Grenadier, partenaire historique du trio de Brad Mehldau, et à la batterie le stupéfiant Marcus Gilmore, qui, partageant l’âge tout comme la sagesse de Sullivan, poursuit sans ciller l’œuvre magnifique de son grand-père Roy Haynes.

Cet album a beau n’être que la moitié d’un double, il est déjà, sans conteste, un grand disque de jazz.

Laurent de Wilde

(extrait du communiqué de presse)