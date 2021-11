Pierre Fenichel, la connection Jamaïque

Pour son nouvel opus “Frenchtown Connection” qui paraît sur Label Durance, le contrebassiste-compositeur Pierre Fenichel a puisé dans la diversité des musiques jamaïcaines ; choc musical émotionnel relié à son adolescence dans le quartier de La Barasse à Marseille.

Pierre Fenichel propose ici des interprétations personnelles de musiciens comme Count Ossie, l’un des premiers compositeurs « rastas ».

Avec le trompettiste sud-africain Marcus Wyatt, « Braka » (batterie), Thomas Weirish (guitare) et Romain Morello (trombone), le groupe s’empare de tubes « ska » tel que le I Don’t See You Cry de Ken Booth, véritable crooner jamaïcain et d’autres succès des Skatalites. Autant ancré dans l’imaginaire marseillais que dans sa réalité crue, cet enregistrement revisite une B.O. qui a marqué la cité Phocéenne à la fin des années 70 dans sa diversité sociale et culturelle.

Pierre Fenichel intègre également dans cet album des compositions personnelles (Doinel In The Sky, Simple Song...) en un geste hommage à cet univers. Enfin, l’ensemble du projet donne la part belle à l’improvisation et conduit à un disque serein à l’image de la version d’Exodus d’Ernest Gold.

(extrait du communiqué de presse)