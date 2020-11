Pierre de Bethmann plante un 4ème essai

À l’occasion du rassemblement en coffret des trois volumes des “Essais” du trio de Pierre de Bethmann avec Sylvain Romano et Tony Rabeson, enregistrés depuis 2015, un “Volume 4” vient s’y rajouter. Essai transformé.

Il est ici toujours question de standards, issus de multiples traditions, et explorés selon une approche essentiellement marquée par le bonheur des concerts.

Célébrer les histoires artistiques qui durent par temps de crise profonde, une gageure peut-être. C’est pourtant le parti pris par un trio fier de près de sept ans d’activité continue, évidemment soudainement bouleversée depuis début 2020 par les circonstances que le monde entier connaît. Loin de l’idée selon laquelle le mutisme serait la seule solution.

Une séance d’enregistrement particulièrement féconde de septembre 2019 avait abouti à une première sélection formant le Volume 3 ; la seconde forme ce Volume 4, et l’occasion de regrouper cinq années d’enregistrements en un coffret agrémenté de quelques suppléments non initialement sélectionnés. Les incertitudes pesant sur le futur des albums enregistrés ou sur celui des concerts n’ont probablement jamais été aussi lourdes. Puisse cette étape leur permettre de poursuivre simplement un des plus grands bonheurs de l’existence humaine, celui d’être ensemble en musique.

Pierre de Bethmann (piano, Rhodes)

Sylvain Romano (contrebasse)

Tony Rabeson (batterie)