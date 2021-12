Pierre Boussaguet, rencontres avec lui-même

Pierre Boussaguet publie en deux volumes “Meeting Point”. Un lieu de rendez-vous peuplé d’innombrables rencontres, cela ressemble fort à l’autobiographie du contrebassiste.

Cet ensemble est le point de rencontre des écritures de Pierre Boussaguet : originaux de jazz, œuvres classiques revisitées, world music, blues, funk, valse, chanson… Si le style du contrebassiste de Jazz Pierre Boussaguet est bien établi, le compositeur et l’arrangeur, sont eux sans limite de genre. On retrouve ici entre autres Sharman Plesner, André Ceccarelli, Giovanni Mirabassi, Hervé Sellin, Jean-Michel Bernard, Natalie Dessay, Laurent Naouri, Eric Giausserand ou Claude Égéa.

Pierre Boussaguet explicite le contexte qui l’a amené à ce “Meeting Point” :

La vie professionnelle en tant que contrebassiste-accompagnateur m’a amené naturellement à côtoyer des artistes si différents, chacun avec leur temps, leur espace, leur poésie, leur musique, bref, leur caractère. Le rôle du bassiste consiste à se mettre au service des autres, de « trouver des bonnes notes et une pulsation adéquate » pour aider à leur discours; difficile et passionnant.

Du bal musette à Michel Legrand, du duo au symphonique, en passant par de la chanson et du free-jazz, et même un tout petit peu de rock, j’ai toujours constaté que chaque musique est difficile à bien jouer. Et ce sont les morceaux ou passages à priori simples qui posent souvent problème. Le jazz a été mon choix de cœur, certes, mais j’ai toujours écrit de la musique, souvent autre chose que du jazz, et j'ai écouté beaucoup de musique classique et de la chanson, cet idiome où c’est le texte, l’histoire qui prévaut. Pendant ce temps mes tiroirs se remplissaient de musique, de notes qui dorment, couchées sur le papier.

Alors aujourd’hui, fort de toutes ces expériences et du stock (!) j’ai choisi d’enregistrer et de jouer des choses que j’aime, avec des musiciens que j’aime, et surtout de ne pas me préoccuper de savoir si c’est du jazz, de la chanson, du classique, du funk, de la valse, du tango, ou une quelconque étiquette : Ils constituent un vrai patchwork musical. Pour les pièces classiques, l’intérêt est de changer leur garde-robe, et de proposer une autre mise en lumière. Chaque concert devant des amateurs a été très chaleureusement reçu. Un tel projet mêlant plein de « styles » peut dérouter le public qui me connaît, voire déclencher des passions. Des amis de longues dates m’ont même accusé d’avoir renié leur amour… Dur d’entendre cela.

Mais alors suis-je condamné à ne jouer que du jazz, d’être strictement le disciple, le protégé de Ray Brown ? C’est drôle mais le dernier conseil que Ray m’a donné, c’est de me rendre au milieu d’un champ et de brûler tous ses albums. Authentique ! Et il a précisé : « Tu n’en as plus besoin. Tu dois maintenant voyager, explorer, et c’est cela qui révèlera le bassiste, le musicien que tu es. Et pas d’inquiétude, tu ne perdras pas ton swing, l’injection a été trop profonde. » Vingt ans avec Lalo Schifrin et dix ans avec Michel Legrand ont achevé de me convaincre.