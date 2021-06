Pierre Bertrand, des couleurs et des jours

Le saxophoniste Pierre Bertrand célèbre en quintet le dialogue entre musique et peinture. Avec « Colors », paru chez Cristal Records.

“Il est troublant de constater que musique et peinture partagent un même champ lexical :

- notes de musique & notes de couleur

- gammes musicales & gammes de couleurs-des chromatismes, des tons, des tonalités, des nuances

- l’harmonie des sons & l’harmonie des couleurs-une palette des timbres d'un orchestre” Pierre Bertrand

Musique originale de Pierre Bertrand, d’après huit tableaux issus de la série “Hidden Words” de Jean-Antoine Hierro.

Pierre Bertrand a développé une collaboration de longue date avec l’artiste peintre et plasticien Jean-Antoine Hierro, lequel a notamment réalisé un tableau qui a constitué la pochette de l’album « Joy » (2016) et la pochette de l’album « Far East Suite » (2018). La dernière série de Jean-Antoine Hierro « Hidden Words », qui mêle des éléments venus du street-art aux techniques de peintures usuelles, a la particularité d'associer une phrase énigmatique, à une couleur principale.

Pierre Bertrand a été touché par le concept du "mot-caché" qui oblige le spectateur à faire un effort afin d’entrer dans la toile. Pour lui, le sujet des couleurs est vaste et passionnant : elles sont des stimuli à l'imagination, elles représentent des codes, différents selon les hommes et les cultures.

Pierre Bertrand a alors imaginé un nouveau projet de création, « Colors », qui explorerait les relations entre couleur et musique. Dans l’inconscient collectif musical on associe habituellement couleurs et agrégats sonores chatoyants, couleurs et orchestrations riches, ce qui suggère des effectifs importants de musiciens. Pour son projet Pierre Bertrand a choisi de prendre le contrepied de cette dernière représentation et d’associer les couleurs au son d’un quintet, qui représenterait la version minimale d’un "orchestre" de jazz.

En 2017, une collaboration artistique avec le trompettiste suédois Anders Bergcrantz a suscité chez Pierre Bertrand l’idée de créer avec cet immense musicien ce projet “Colors” pour explorer “le son du quintet”. Pour former le groupe, il a choisi de solliciter l’énergie du piano de Pierre-Alain Goualch qu’il a côtoyé artistiquement à l’occasion du projet « Ultimo » d’André Ceccarelli, la virtuosité de la contrebasse de Christophe Wallemme qui joue très régulièrement dans le groupe Caja Negra et la sauvagerie de la batterie de Laurent Robin, batteur de la période “Paris 24H” du Paris Jazz Big Band.

(extrait du communiqué de presse)

Pierre Bertrand (flûte, flûte alto, saxophone ténor et soprano)

Anders Bergcrantz (trompette)

Pierre Alain Goualch (piano & Fender Rhodes)

Christophe Wallemme (contrebasse)

Laurent Robin (batterie)

Pierre Bertrand

Saxophoniste, flûtiste, professeur de renom, mais aussi compositeur, chef d’orchestre, arrangeur, auteur de musiques de films, ou fondateur de Big Band : Pierre Bertrand déroule un CV impressionnant et vous enveloppe à chacune de ses apparitions sur scène avec son jazz bariolé, ensorcelant, inattendu.

Diplômé du CNR de Nice et du CNSM de Paris, Pierre Bertrand fonde le Paris Jazz Big Band en 1998 avec Nicolas Folmer et obtient avec cet orchestre une Victoire du Jazz et le Django d’Or dans la catégorie « artiste confirmé ». Dirigeant le Nice Jazz Orchestra, il a également été chef d'orchestre invité dans de nombreux pays (Mexique, Venezuela, Argentine, Danemark, …) ainsi que pour de nombreuses émissions de télévision.

Pierre Bertrand signe de nombreux arrangements orchestraux pour André Ceccarelli, Jean-Pierre Como, Diego Imbert mais aussi dans des contextes plus populaires mais toujours de qualités : Claude Nougaro, Charles Aznavour, Murray Head, Maurane … Pierre Bertrand est compositeur et auteur de nombreuses musiques de films et téléfilms depuis 2006 (Django par Etienne Caumar, La Grande Vie par Emmanuel Salinger, téléfilms de Jacques Fansten, Philippe Le Guay, Sylvain Monod…).

En 2010, il enregistre son premier album en leader, « Caja Negra », entouré de musiciens de jazz et de flamenco. Caja Negra devient le nom de son groupe principal, véritable « boite noire » d’un avion imaginaire qui enregistre tout et propose une déambulation musicale entre Méditerranée, Afrique et Amérique latine. Décollage, atterrissage, arabesques abstraites, carnet de voyage et tourbillon d’images, la magie de Pierre Bertrand fête les différences et leurs rencontres.

Son second opus, « Joy » (Cristal Records – Sony Music), obtient en 2017 la Victoire du Jazz dans la catégorie « album inclassable de l’année ». Au fil d’une trentaine de concerts en 2017 et 2018, le groupe a pu se produire devant des salles toujours pleines à craquer.

Pierre Bertrand & Caja Negra arrivent à la pleine maturité, gonflés à bloc d’une énergie prête à exploser. Un troisième album autour de l'œuvre de Duke Ellington est sorti en octobre 2018, il s’agit d’une réécriture de la fameuse Far East Suite de Duke Ellington & Billy Strayhorn.